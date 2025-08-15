　
去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社2公開版）

▲一票人都被它電過，半夜睡意全消。（圖／翻攝爆廢公社2公開版）

網搜小組／劉維榛報導

童年恐怖回憶？一名網友分享，阿公阿嬤家會出現的垂落式「電燈開關」，外觀長得像雞蛋或是松果子的形狀，往左或往右一推，就會切換大燈與夜燈，而讓原PO已經被電過無數次，並笑虧「這沒被電過的，不要說你用過！」文章引來破4萬人怕爆狂呼，「被電到手黏住」、「有睡意切小燈被電一下，精神又來了」。

一名網友在臉書《爆廢公社2公開版》上傳一張照片，可見天花板垂落一條電線，尾端則是雞蛋形狀的電燈開關裝置，原來這是早期三合院常見的日光燈推式開關，置中表示關燈；往右或往左可切換大燈或小夜燈。

這一幕讓原PO不禁笑虧，「這沒被電過的，不要說你用過，外婆家才有的三合院！」文末原PO還hashtag「#時代的眼淚」。

照片曝光後，引發4.7萬名網友朝聖，腦中紛紛湧現被電到的難忘回憶，「小時候最怕按這個了」、「小時候的陰影，現在看到照片，還是會抖一下」、「蟑螂在上面你會更happy」、「我家現在還在用，已有60多年了」、「有睡意切小燈被電一下，精神又來了」、「去妻舅家吃飯時，就看到這開關...重點上面停滿紅頭蒼蠅」、「被電過，會有陰影」、「我家的也是這個，常常被電」、「小時候的回憶，碰觸的那瞬間...通體舒暢」、「切換時，比燈管還亮」、「不止電過，我電到後還叫弟弟妹妹來按」、「睡夢中上廁所開這個開關，順便做電療，立馬整個人通體甦醒...睡意全消」。

其中終極苦主分享，「之前被電到手黏住，只能用力將整個燈座扯下，之後就不敢手濕去按了」、「不只用過，小時候還玩到把屋頂燒了，到現在一把年紀看到這種開關都不敢去開燈」。

不過也有網友幸運回應，「有用過，但真的沒被電過」、「有用過，但運氣好沒被電過」、「蛤，這個會電人？我沒被電過耶」、「地下室的日光燈開關還是用它，沒被電過」、「用過，沒有電過」、「我家現在還在用耶～沒被電過」。

08/14 全台詐欺最新數據

變天時間曝！雨彈再炸　2熱帶擾動醞釀
快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院
富邦悍將賽前突宣布教練團異動！
白狼之子張瑋被通緝　正面照曝光
扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳
股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵
新北2區預售交易量暴跌9成　專家：反而是好事

阿公阿嬤快來玩！台南祖孫共學活動8月開跑

阿公阿嬤快來玩！台南祖孫共學活動8月開跑

每年8月的第4個星期日是祖父母節，為了讓長輩和孩子們留下更多珍貴記憶，台南市政府今年再度推出「祖孫共學」系列活動，自8月起熱鬧展開，由市府教育局與家庭教育中心聯手規劃，以繪本、科學、手作、體驗等多元活動，打造祖孫共遊共學的幸福時光。

阿嬤家的浴缸做成門簾啦！台啤Ｘ7-11集點活動開搶

阿嬤家的浴缸做成門簾啦！台啤Ｘ7-11集點活動開搶

「大家都回阿嬤家」卻不講阿公家！2.6萬人曝原因

「大家都回阿嬤家」卻不講阿公家！2.6萬人曝原因

高雄4汽機車不禮讓　拐杖伯無助站路邊

高雄4汽機車不禮讓　拐杖伯無助站路邊

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

阿公阿嬤家古早電燈開關電人陰影

