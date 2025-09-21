樺加沙颱風侵襲率達90%　明後天2地豪雨最明顯

▲「樺加沙」颱風海上警報發布。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中度颱風樺加沙持續接近，中央氣象署預估今天傍晚至晚間發布陸上颱風警報，根據氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，恆春已達90%，蘭嶼也有83%，高雄市為64%。氣象署提醒，明、後天東半部、南部地區及各地山區要慎防大雨及豪雨。

根據氣象署資訊，樺加沙今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約770公里之處，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅。

根據氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，恆春最高達90%，蘭嶼83%、高雄市64%、屏東縣56%、台南市42%、台東縣40%、綠島39%、澎湖縣24%、嘉義縣18%、嘉義市16%、金門縣13%、雲林縣10%，另外，南投縣、彰化縣、台中市、花蓮縣、苗栗縣、新竹縣及新竹市都不到10%，其餘縣市則為0%。

▲未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署提供）

氣象署今天上午8時30分針對樺加沙發布海上颱風警報，預計傍晚至晚間發布陸上颱風警報，其暴風圈將於明、後天最接近台灣，且可能在今天白天就增強為強颱，暴風半徑達300公里。明、後天東半部、南部地區及各地山區有明顯降雨，花東、宜蘭及高屏山區有豪雨等級以上降雨。

氣象署指出，今、明天蘭嶼、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣（含綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另外，氣象署提醒，今天基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，台灣東半部海面、北部海面、台灣海峽北部及巴士海峽風浪將逐漸增大。