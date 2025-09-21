樺加沙未來6小時強度將達巔峰　暴風圈估明天中午觸陸　

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今天下午5時30分針對強颱「樺加沙」發布海上陸上颱風警報，氣象署表示，樺加沙強度在未來6小時還會持續增強，近中心最大風速將達每秒58公尺，並達到巔峰，暴風圈預計明天中午前後觸及恆春陸地，受到地形影響可能略為縮小。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天下午5時中心位置在中心鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報科長林伯東表示，樺加沙颱風過去3小時七級風平均暴風半徑已從300公里擴大到320公里，十級風平均暴風半徑從120公里擴大到150公里，大小已差不多達巔峰，但未來6小時強度還會持續增強，近中心最大風速將達每秒58公尺，暴風圈預計明天中午前後觸及恆春陸地。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林伯東指出，樺加沙颱風外圍雲系逐漸影響，台北、基隆、宜蘭及花蓮已有降雨，今天午後中南部也有熱對流發展出現大雨，今晚基隆北海岸、宜蘭及花蓮仍有局部大雨。明天北部地區、恆春及高屏山區有局部大雨或豪雨，明天晚間到周三清晨花東地區、宜蘭及高屏山區有豪雨等級以上降雨。

林伯東也說，今天基隆北海岸、東半部及恆春已有長浪，明天中南部沿海、馬祖及金門也有長浪發生，台灣附近整天都容易有3米浪高，東南側甚至有5至7米浪高。另外，今天嘉義以北、台東、恆春及各離島已有8級強陣風，明天蘭嶼、綠島及恆春半島陣風可能達12至13級。