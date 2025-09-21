快訊／強颱「樺加沙」陸上警報發布　明後天2地雨勢劇增

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今天下午5時30分針對強颱「樺加沙」發布海上陸上颱風警報，首波陸上警戒範圍為恆春半島，氣象署預估，明天東半部及南部風雨將逐漸明顯，尤其東半部地區及高屏山區明天晚間起雨勢將迅速增加，慎防豪雨等級以上降雨。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天下午5時中心位置在中心鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

根據最新資料顯示，樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，過去3小時暴風圈略擴大，向西北西轉西進行，對恆春半島將構成威脅，此颱風未來強度有稍增強的趨勢。

陸上警戒範圍：恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒範圍：台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署指出，今天宜蘭及南部地區有局部大雨發生的機率，留意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

氣象署指出，今天晚間至明天上午北部及東北部有間歇雨勢，明天白天至晚間雨勢往南到東南部、恆春地區及屏東山區，尤其東半部地區、高屏山區雨量將快速累積，明晚到周三清晨雨勢最明顯，基隆北海岸、東半部、恆春半島及各地山區有局部大雨及豪雨，花東地區及宜蘭、屏東有豪雨以上等級降雨。