台砸3000億買美國農產品　許宇甄轟：把人民當「盤仔」

▲許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

台灣農產品訪問團日前在美國華盛頓進行重要簽署儀式，承諾未來4年自美採購超過100億美元農產品（折合新台幣約3012億），比過去增加25%。國民黨立委許宇甄今（20日）質疑，這筆龐大採購究竟是我方基於國家利益的自主承諾，還是美方施壓下的被迫讓步？賴政府必須攤在陽光下交代，不能再以「合作交流」或「民間出資」這類模糊說辭掩飾黑箱，否則只會讓國人懷疑政府把外交當藉口、把人民當提款機。

許宇甄指出，台灣糧食進口來源長期以巴西與美國為主，而選擇巴西的重要原因，就是價格更具競爭力。以112年為例，向巴西採購玉米每噸僅9,000元，美國卻要9,800元；黃豆部分，巴西每噸18,000元，美國則高達19,600元。到了113年，雖然價格差距縮小，但美國仍普遍高於巴西。如今我方卻反其道而行，承諾將採購量集中在美國，形同自願放棄國際比價空間，不僅提高進口成本，最終更會轉嫁到民生物價與產業負擔上，讓全民埋單。

許宇甄嚴正警告，糧食採購過度依賴單一國家，將使台灣陷入嚴重風險。萬一美國因天災歉收、政策變動，甚至把糧食出口當成政治籌碼，台灣將立刻陷入被動，糧價飆漲乃至短缺，威脅國家安全。農業部的責任應是把關糧食來源多元化、兼顧成本效益與戰略安全，而非一味討好美方、犧牲全民利益。

許宇甄強調，昨天經濟部才宣布調漲民生電價，如今農產品採購又必須支付比巴西更高昂的美國價格，人民的生活壓力已被政府「盤仔政策」一再推高。若賴政府真心要維護農業與糧食安全，就必須公開完整的談判紀錄與採購條件，接受立法院與社會檢驗，而不是事後用空洞的外交詞彙搪塞。

許宇甄最後呼籲，賴政府應立即停止政治算計、黑箱採購作業，不要再把台灣農業市場淪為外交籌碼，更不能讓全民為這種不透明、成本高昂的政策繼續買單。

