國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普下重手！H-1B簽證年費飆300萬　微軟、亞馬遜急籲員工返美

▲▼川普。（圖／路透）

▲ 川普政府將對H-1B工作簽證收取每年10萬美元費用。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府19日宣布，將對H-1B工作簽證收取每年10萬美元（約300萬台幣）費用，預計20日午夜生效，衝擊仰賴外籍技術人才的美國科技業。微軟、亞馬遜、摩根大通等大型企業緊急向持有H-1B簽證的員工發送內部信件，建議他們避免出國旅行或儘速返美。

《路透》報導，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）強調，「如果你要培訓人才，就應該培訓我們國內頂尖大學的畢業生，要訓練美國人，別再讓別人來搶走我們的工作。」他說明，簽證3年效期內每年都需繳交10萬美元費用，具體細節仍在研議。

根據政府數據顯示，印度是H-1B簽證最大受益國，占去年核准案件的71%，中國則以11.7%位居第二。今年上半年，亞馬遜及其雲端運算部門AWS有逾1.2萬份H-1B簽證獲得核准，微軟及Meta則各獲批逾5000份。

新政策衝擊隨即反映在股市上，仰賴H-1B簽證員工的IT服務公司高知特（Cognizant）收盤重挫近5%，在美上市的印度科技巨頭印孚瑟斯（Infosys）及威普羅（Wipro）股價也下跌2%至5%不等。

為摩根大通代理簽證申請的Ogletree Deakins發信通知員工，「目前在美國境內的H-1B簽證持有人應留在美國，避免國際旅行，直到政府發布明確的旅行方針。」微軟及亞馬遜也透過內部信件發出類似建議。

現行H-1B制度每年提供6.5萬個名額給雇主，以聘僱專業領域外籍臨時工作者，另外提供2萬個名額給高等學位工人。申請抽籤僅需支付少額費用，獲准後的相關費用總計約數千美元，與即將上路的每年收費10萬美元形成巨大落差。

創投公司Menlo Ventures合夥人達斯（Deedy Das）批評，這項新政策將削弱美國吸引全球最聰明人才的能力，「若美國不再吸引頂尖人才，將大幅降低創新和經濟成長能力。」

eMarketer分析師戈德曼（Jeremy Goldman）警告，短期內華府可能獲得意外收入，但長遠來看，美國可能喪失創新優勢，「用短視的保護主義換取經濟活力」。分析人士憂心，高額費用可能迫使企業將高價值工作外移，損害美國在AI競賽中對中國的競爭地位。

美國移民委員會政策主任艾倫·瑞奇林-梅爾尼克（Aaron Reichlin-Melnick）則發文指出，「國會僅授權政府設定費用以回收審理申請的成本」，對新政策合法性提出質疑。

更多新聞
快訊／16:51規模4.9地震　中南部有感
快訊／文山區火警男受困命危！　外傭祈禱急哭
川普下重手！　微軟、亞馬遜急籲員工返美
《折腰》女星慘了！遭舉報約談　舉報人再出手爆料
胡金龍今澄清湖引退賽！　感性發聲
樺加沙颱風眼現身！周一升級強颱　巨大暴風圈掃南部

H-1B川普政府科技業美國費用

