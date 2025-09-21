颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

記者陳俊宏／台北報導

陸上警戒區是放颱風假的關鍵！中度颱風樺加沙進逼，中央氣象署表示，將於今日8時30分發布海上颱風警報。氣象署預報員林定宜指出，晚間可能發布陸上警報，而預估陸警區域主要為南部、東南部、恆春半島。

▲中颱樺加沙持續增強中，今可能轉強颱。（圖／翻攝easterlywave）



林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，樺加沙目前強度為中颱上限，今天可能變強颱，未來以西北西穿過巴士海峽機率較高，而周一下午到周二一整天影響最劇烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，今晚可能發布陸上警報，而預估陸警區域主要為南部、東南部、恆春半島，不過，詳細資訊還是要等颱風接近，或是未來暴風圈可能再擴大，仍得再觀察。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▼停止上班上課雨量參考基準。（點圖可放大／翻攝人事行政總處網站）





