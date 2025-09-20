亞洲第1人！韓籍譯者金泰成獲文化獎章　李遠感謝讓世界看見台灣

▲大力促成台書韓譯作品於韓國出版市場上市並獲佳績，文化部長李遠頒贈三等文化獎章予韓籍譯者金泰成。（圖／記者鄭元攝）

記者游瓊華／台中報導

今年6月的首爾國際書展，台灣首度受邀成為主題國，台灣文學在國際舞台驚豔亮相。背後推手之一，是長年推廣台灣書籍的韓國譯者金泰成。文化部今（20）日於首屆「台灣國際兒少書展」頒贈三等文化獎章，由部長李遠親自授予，他也因此成為首位獲此殊榮的亞洲非台籍人士。

李遠致詞時表示，金泰成翻譯的不只是文字，更是一座文化橋樑。從繁體字的細膩到台灣文學的複雜深度，他願意將難以翻譯的內容，帶入韓國出版市場，展現對台灣文學的尊敬與熱愛。他強調，台韓兩國同樣走過反抗獨裁的歷程，如今更應藉由文化彼此借鏡，開創新的交流契機。

金泰成1983年首次來臺，迄今已逾百次訪台。他感性地說，「我的腦袋很大一部分被台灣文學佔據，42年來不管得不得獎，我都還是會跟台灣的書在一起。」現場掌聲不斷。去年因韓國局勢動盪，他選擇「投奔自由」再度來台，並透露計畫在台灣長住。

李遠當場回應：「希望你住久一點，我可以幫你找房子。」引來全場笑聲與掌聲。金泰成至今已將14種、20餘本台灣書籍譯介至韓國，其中陳思宏的《鬼地方》在2024年初成為「現象級」暢銷作品，韓文版累積印量突破3萬本，證明台灣文學在國際市場的潛力。

文化部指出，長年推動的「翻譯出版獎勵計畫」與「Books from Taiwan 2.0」，正是為了讓世界以更多語言看見台灣故事。文化獎章歷來曾頒授予許鴻源、查馬克・法拉屋樂、楊双子等人，此次金泰成獲獎，象徵台灣文化正往更廣闊的國際舞台邁進。

此次頒獎同時呼應「兒少書展」精神。文化部也宣布第二屆「繪本及圖文書創作新秀獎勵」已啟動，徵件至9月30日止，提供60萬元獎勵與培力課程，期望打造從挖掘、培訓到出版、推廣的完整支持鏈。李遠強調：「在政策推動下，台灣文化內容一定能有更多機會走向世界。」