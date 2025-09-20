鬼門關前1夜！鹿港東興宮今晚送肉粽...路線曝　犯沖1生肖快迴避

▲▼鹿港東興宮今晚舉辦「送弔煞」路線圖 。（圖／翻攝自鹿港東興宮）

記者唐詠絮／彰化報導

注意了！彰化鹿港東興宮今天晚上9點將舉行傳統「送肉粽」科儀，已提前8天對外公布詳細送煞路線，全程徒步進行，沿途有10多間宮廟神明壓煞，一路將煞氣送往彰濱出海口，宮廟特別提醒，生肖屬鼠的民眾應盡量避開，以免犯沖。

根據東興宮公布的規劃，送煞隊伍將於晚間9點從鹿港鎮八德路出發，沿途行經崇文路後右轉永康路，遇到海浴路再右轉，最後左轉彰濱五路，一路將煞氣送至出海口化除。宮廟已協請沿路各友宮共同協助儀式進行，並呼籲民眾當晚盡量避開上述路段，以免沖煞。

東興宮主委表示，此次舉辦送煞科儀，是希望透過儀式盡快安定地方。隊伍將沿路在樹木和電線桿上張貼符咒，廟方強調，舉辦公眾儀式是為了讓亡者安息、生者安心，無須過度恐慌。

「送肉粽」是彰化沿海地區特有的民間習俗，正式名稱稱為「送吊煞」，主要針對輕生者進行送煞儀式。透過神明及法師道長將吊煞送至海口焚化，象徵驅邪除煞。廟方強調這項傳統主要是為了安定社區人心，民眾應以尊重、理解的態度看待，不必過度驚慌。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995