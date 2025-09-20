彰濱海堤驚見「白色腳掌」遊客撿貝殼嚇壞　疑為失蹤56天男子

▲線西彰濱海堤消波塊發現男子遺體。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣線西鄉今（20）日接近11點多，有遊客在彰濱工業區西三路外的堤防撿貝殼時，竟在消波塊中發現一隻疑似人體的白色腳掌，嚇得立即報警。海巡及警消人員趕抵現場後，確認遺體為男性，但整個人卡在消波塊中，由於當地一名74歲汪姓阿伯已失蹤長達56天，家屬與議員接獲消息後已緊急趕往現場，警消則想辦法將遺體拉上岸。

這起憾事發生在11點43分許，當時有一對遊客夫妻正在線西鄉彰濱西三路堤防附近潮間帶撿貝殼，無意中在消波塊縫隙發現一隻已經泛白、疑似人體的腳掌，立即通報警方。消防隊與轄區派出所獲報後趕往現場，初步確認為一具男性遺體，但因被消波塊緊緊卡住，截至下午仍尚未拉出，後續將由檢警相驗以確認身份與死因。

▲線西鄉74歲汪姓阿伯騎單車出門至今56天未歸。（資料圖／賴清美提供）

這起事件也讓議員賴清美聯想到失蹤56天的74歲的汪姓阿伯，於7月26日下午騎腳踏車出門後便音訊全無，最後身影出現在伸港鄉「海豚屋」景點附近，而他的腳踏車則被發現停在海邊。據悉當天失蹤的阿伯在伸港轄區；今天發現的遺體在線西，2地點距離約有1公里多，目前尚未確定是否為失蹤阿伯。

▲線西彰濱海堤消波塊發現男子遺體。（圖／賴清美提供）

家屬連日來焦急尋找，卻一無所獲，至今已失蹤第56天。當地議員賴清美也持續協助家屬追蹤此案，一接獲消息便陪同家屬趕往現場，期待能有所發現。目前遺體身份尚待確認，警消人員仍在現場持續進行搜救與打撈作業。

這起事件也再度引發民眾對海邊安全的關注，尤其是夏季期間常有遊客前往海邊戲水，相關單位也呼籲民眾注意潮汐與環境變化，避免發生意外。