公車過站還讓她下車！女學生「跟同學說再見」慘被機車撞倒

記者唐詠絮／彰化報導

昨天（19日）彰化一場滂沱大雨中發生驚險一幕！一輛彰化客運被民眾目擊，已經駛過站卻仍讓一名女學生下車，一輛機車騎士載著小孩閃避不及，迎面撞倒女學生，公車司機短暫停留後便駛離，整個過程被上傳網路，引發網友激烈討論，客運公司也還原當時狀況。

▲彰化客運過站讓女學生下車遭機車撞倒。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

彰化客運經理陳錫寬指出，事件發生於昨日晚間7點多，一輛6907路往水尾方向的彰化客運行經和美鎮彰新路時，一名女學生因快到站才按下車鈴，司機將車輛稍微駛離站區，於安全處停靠讓其下車。不料女學生下車後，轉身向車上同學道別，同一時間一輛機車從內側車道，直接撞上女學生，導致她當場摔倒。

▲彰化客運過站讓女學生下車遭機車撞倒。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

陳錫寬表示，當時司機見到學生遭撞後，立即下車關心兩人狀況。女學生雖跌倒，但隨後自行站起並撐開雨傘，表示沒有大礙，得知機車騎士也無大礙，司機才將車輛開離。公司也強調，司機是基於安全考量，才選擇在較遠離站區的位置讓學生下車。

影片曝光後引發議論，有網友認為司機不該讓學生在非站區下車，也有人認為機車未注意前方狀況。事件發生後，騎士因身體右手右腳有拉傷，警方接獲報案後立即到場，和美警方同時呼籲，雨天行車視線不良，無論是公車停靠、機車駕駛還是行人，都應更加謹慎，相關確切肇責尚待進一步釐清。