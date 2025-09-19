遊泰國注意！「錯誤時間喝酒」最高罰1萬泰銖　11月上路

▲去泰國旅遊，若在規定時間外喝酒，消費者最高面臨1萬泰銖罰款。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國表示，酒類管制措施將於11月8日起實施重大調整，在酒吧等場所於合法時間外繼續飲酒的消費者，將面臨高達1萬泰銖（約新台幣9488元）的罰款。

曼谷郵報、Thaiger等報導，依據泰國現行規定，酒類銷售時間限制為午夜至上午11點以及下午2點至5點（餐廳除外）這兩大時段，且主要針對的是商家業者，不過修訂後的《酒類飲料管制法》第32條把責任範圍擴大至消費者。

官員表示，此舉旨在強化法規遵循，減少因酗酒帶來的健康與社會風險，「違法者若被發現在取得許可證的場所內於規定時間後飲酒，將處以1萬泰銖罰款」。

報導指出，泰國夜生活對觀光旅客來說極具吸引力，特別是在曼谷、芭達雅、普吉島等地，但酒類銷售限制措施一直以來讓酒吧業者與旅客感到沮喪。泰國擁有東南亞最嚴格的酒類法規，除了銷售時間限制，還禁止促銷活動，屢犯者可能面臨更嚴厲的懲處，無論是業者或是消費者。

該項執法措施的實施時機在業者間引發質疑，他們認為遊客需求的高峰往往在午夜後。部分人士擔憂，罰款可能會迫使夜生活轉入更地下化的運作模式，進而增加執法難度。

不過與此同時，泰國廢除長達數十年的下午禁酒令，終止過去禁止餐廳在下午2點至5點間提供酒精飲料的限制，並在9月11日起生效。業界預計此舉將能進一步推高銷售額，並對國際遊客產生更大的吸引力。