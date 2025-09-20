　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公路局搶註「淡江大橋」防堵商標蟑螂　金門大橋、藍眼淚有前例

▲▼淡江大橋,夕照,夕陽。（圖／公路局提供）

▲淡江大橋。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋明年5月12日通車，還未通車卻傳出交通部未知會新北市就將「淡江大橋」拿去申請商標，引發質疑，公路局今(20日)再度聲明指出，申請「淡江大橋」商標是為防堵惡意搶註，守護國家利益與公共資產，舊金山「金門大橋」、新北市「萬里蟹」、連江縣「馬祖藍眼淚」都有商標註冊前例。

交通部公路局向經濟部智慧財產局申請「淡江大橋」相關商標惹議，公路局今再度說明，指商標申請是基於品牌建立、公益保護與公共設施行銷推廣的需要，目的在於防堵「商標蟑螂」惡意搶註，確保地標名稱不遭濫用，避免國家重大建設成為特定民間謀利的工具，並不是要限制一般民眾或其他行政單位使用。

公路局表示，淡江大橋是國家重大交通建設及國際性地標，更是淡水、八里地區的共同驕傲與榮耀，名稱具高度公共性與辨識度。若未及早事先申請，恐遭其他特定民間廠商或人士搶先登記，未來甚至出現「官方地標必須向私人購買商標權」的惡意盈利情況。

公路局強調，為確保橋名正當使用、維護淡江大橋公共設施公用的官方形象與公共利益，公路局方於114年2月20日申請「淡江大橋」及「Danjiang Bridge」文字商標，並於4月30日申請圖示商標，目前正由主管機關審查中。

▲淡江大橋合龍▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡江大橋已完成合龍，明年5月12日通車。（圖／記者鄭遠龍攝）

雖「淡江大橋」為公路局申請商標註冊首例，不過公路局也舉出國內外都有先例，公路局進一步指出，舊金山「金門大橋」（Golden Gate Bridge）有商標註冊；台灣方面，新北市政府漁業及漁港事業管理處於2014年完成「萬里蟹」商標註冊，目的即在於確保業者在推廣與使用上不受限制。

連江縣政府則於2017年註冊「馬祖藍眼淚」商標，背景是當時出現民間業者申請「藍眼淚」商標並傳出欲轉售的情況，引發地方社會關注與抗議，縣府因此進行防禦性註冊，以避免未來觀光推廣受制於私人權利。

▲▼近日，金門海域再度迎來壯觀夢幻的「藍眼淚」奇景 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲連江縣府2017年註冊「藍眼淚」商標。（資料圖／記者林名揚翻攝）

公路局強調，這些案例凸顯，「惡意盈利」的核心在於利用公共名詞或知名地標，以商標壟斷阻止合理使用，並藉此收取權利金或授權費。

針對部分民眾擔憂是否會影響蛋糕、車輪餅、T恤等日常商品的使用，公路局澄清表示，商標申請並非為限制人民表達或創意，而是針對「商業用途」進行規範。對於非營利性、城市推廣或公益用途，都會授權使用，不會影響一般合理使用。若商標權獲准，公路局將訂定授權辦法與使用規範，以確保公共性不被削弱、名稱不被任意侵用。同時，依《商標法》第48條規定，任何機關或團體均可依法提出異議，公路局均會充分尊重並配合審議程序。

公路局強調，淡江大橋今年甫入選為CNN全球11大重要建築，未來將成為台灣最具代表性的國際地標之一。商標申請是基於品牌建立、公益保護與公共設施行銷推廣，避免出現「官方還要付錢給私人」的惡意盈利狀況。未來如新北市政府或其他機關基於業務、公益或城市行銷需要，公路局都會配合協助提供授權，共同提升新北市城市形象與公共財價值。

