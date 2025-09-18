陳匡怡飯局同框台大學長「被要求下架」！不刪反嗆：老婆生氣喔？

▲陳匡怡臉書上的貼文引起爭議，她並沒有下架，反而是嗆學長「老婆生氣喔」。（圖／翻攝臉書／陳匡怡）



記者柯振中／綜合報導

女星陳匡怡過去曾是「台大五姬」之一，淡出演藝圈一段時間後，上個月突然曬出飯局自拍照，畫面中還出現一名男性。沒想到，如今有消息傳出，該名男子為了避免誤會，拜託陳更換照片或下架貼文，不過遭到拒絕，陳更反嗆「你老婆生氣喔」等話語，令該名男子相當無奈。

據了解，陳匡怡時常在臉書上分享各種追求者的貼文，並且附上豪車、餐廳及戒指等圖片，受到外界大量討論。她今年8月間在臉書上又更新了一篇動態，照片中有位男子入鏡，且陳還附上「鬆鬆軟軟愛撒嬌」等話語，引起不少聯想。

根據《鏡週刊》報導，這張照片其實是2年前所拍攝，畫面中入鏡的男子則是台大的學長，男子為了避免誤會，還私訊拜託陳幫忙更換照片，或是下架貼文。

▼陳匡怡臉書上的貼文引起爭議，她並沒有下架，反而是嗆學長「老婆生氣喔」。（圖／翻攝臉書／陳匡怡）



不過，陳收到私訊以後，並沒有將文章下架、照片也沒有更換，反而還回應該名學長「你有老婆？你老婆生氣喔」等話語，更要求學長若認為有侵權，可以請律師發函。

這名學長實在是受不了，只能在社群軟體上解釋，僅是和朋友一起，跟陳吃過一頓飯，且時間已是2年前，「吃飯真的別亂吃，真的是奇葩。」學長原先不想多加理會，但實在太多人詢問，只能無奈表示「我是無辜的廣告背板」。