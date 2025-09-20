差4天！約女友上摩鐵「拍一張照片」　男友要關1年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）透過網路論壇結識小美（化名），雙方發展成情侶關係，並在2024年間相約至摩鐵發生性行為，期間他還拍了一張女方裸露上半身的照片，因而挨告。由於事發當日小美還差4天才滿18歲，台中地院法官審理之後，依犯拍攝、製造少年之性影像罪，判處阿強有期徒刑1年2個月。

▲阿強與小美交往，並在發生性行為之際拍攝性影像，因而觸法。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強2024年間透過網路論壇結識小美，因而交往成為情侶關係，兩人在一起不到2周便相約前往摩鐵開房間，他明知小美仍未滿18歲，竟持手機拍了一張對方裸露上半身的照片。

阿強到案之後坦承有拍攝性影像，但強調當時他以為小美已經滿18歲。不過，小美證稱，她的社群平台帳號有公布出生年月日，阿強可以看到，況且剛在一起的時候，她便告訴阿強自己還是高中生，甚至說出畢業典禮的日期以及準備考駕照的時間。

台中地院法官表示，經查，事發當日小美還差4天才滿18歲，在雙方的LINE對話紀錄中，小美確實有提及畢業典禮、考駕照等事情，阿強在偵查過程中也承認小美說過「正在準備高中畢業事項」。

此外，小美在事發之後曾傳送自己的生日錄影給阿強看，影片中有一個插著18歲蠟燭的蛋糕，阿強當時回覆「恭喜妳成年」。法官指出，阿強知道拍攝未成年人的性影像是違法行為，如果他是在看到生日錄影時才知道小美剛成年，理應會感到驚訝、不解，而不是若無其事恭喜對方。

最終，法官沒有採信阿強的說詞並表示，阿強曾犯妨害性隱私案件，獲得緩起訴處分，卻仍不知收斂，竟為逞一己私慾，拍攝小美的性影像，對小美的身心健康及人格發展造成影響，考量到他否認犯行，犯後態度不佳，於是依犯拍攝、製造少年之性影像罪，判處他有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。