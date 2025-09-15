拒陪睡被打！正妹YTR「年初才跟韓男友分手」：會傷我和狗狗

▲YouTuber劉力穎。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber劉力穎訂閱人數超過46萬，主要拍攝在韓生活影片，近日她在IG限時動態貼出多張瘀青照，因拒絕與陌生男子回家過夜，竟遭對方暴力毆打，甚至還被打巴掌，手指頭也因此骨折，痛批「韓國警察真的有夠爛！」事實上，她年初才跟交往2年的韓國男友分手，原因是對方會動手傷害她和狗狗。

劉力穎年初曾在IG發長文，透露已和韓國男友分手，回憶兩人剛在一起時非常甜蜜，甚至讓她一度改變「不婚」的想法，「我以為他可以治好我的憂鬱症，所以我不顧一切，選擇放棄我住了五年多的首爾，搬到仁川。」她透露，當時因房東要求當天決定，沒看清楚格局與採光就簽約，之後男友天天到她家，行李越搬越多，最後乾脆直接住下來，這就是同居的開始。

但隨著時間推進，問題逐漸浮現。力穎表示，男友是工作狂，每天至少工作10小時，而她則屬於隨心所欲的人，「但這不是他要的未來，他希望的事我們可以一起努力賺錢為了未來，但因為我的懶惰所以我沒辦法答應他的要求，於是他的情緒開始暴躁起來。」

雙方理念落差造成摩擦，情緒越來越失控，她甚至指控男友曾傷害她與愛犬，「他會傷害我的小狗，傷害我，當然我也會傷害我自己給他看，到後來我們雙方其實都受不了對方了，但沒有人先開口提分手，因為我們都覺得對方會改變。」最終她因為每天都活在恐懼中，受不了壓力選擇提分手，對方則默默把家具搬走，兩人默契結束關係。

分手後，力穎坦言兩人仍偶爾聯絡，主要是為了分以前工作的錢或問候彼此近況。她強調，「他不是一個壞人，我也不是一個好人，只是他的行為沒辦法讓我繼續把他當另一半。」