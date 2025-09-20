觀光署公告31家解散旅行社名單　近3個月增12家

▲教師節、中秋節及國慶日連假將至，旅客應選擇領有旅行業執照的合法旅行社。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

教師節、中秋節及國慶日連假將至，交通部觀光署公告最新核准解散旅行業名單，今年截至8月底共有31家旅行社解散(註銷稅籍)，近3個月就增加12家，包括軒漢旅行社、博亞國際旅行社、浩展國際旅行社、捷誠旅行社及巨麗旅行社等。

觀光署公告，今年截至8月底共核准31家旅行業解散，近3個月當中，分別於6月解散龍慈旅行社、朋來旅行社、東航旅行社、芊芊旅行社、興南旅行社、菁喜旅行社及比利旅行社；7月核准解散軒漢旅行社；8月解散博亞國際旅行社、浩展國際旅行社、捷誠旅行社及巨麗旅行社。

觀光署也公布31家今年曾經核准停業的旅行社，但旅行社均得於停業期間申辦復業，而截至目前31家均尚未復業，包括百世旅行社、永豐旅旅行社、天王遊旅行社、中證旅行社、米飯旅行社、安美旅行社、台灣便利旅行社、啟程旅行社、昇漢旅行社及大宏旅行社等，詳細資訊可至「觀光署行政資訊網」查詢。

觀光署日前也提醒，消費者參加旅行社舉辦的旅遊活動或購買國際機票出遊應注意3大事項，第一，參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社，選購低價產品，應確認團費包含／不包含項目及是否有「自費行程」、解約的退費標準。

第二，購買團體或個別旅遊商品時，務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，另得視需求加保旅遊平安險及旅遊不便險；第三，選購國外旅遊產品或出國前，建議至外交部領事事務局網站及中華民國大陸委員會網站查詢相關旅遊警示。