　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大官網點名台灣「駕駛行徑魯莽」！示警旅客避免騎車

▲▼史上最長年假即將來臨，今(19)日下班時間路上車流量大增，市民大道一度交通打結。汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源,車潮,車流,汽機車,馬路,汽燃稅,牌照稅,行人地獄,道路設計。（圖／記者李毓康攝）

▲加拿大政府給出來台旅遊建議，示警旅客避免騎車。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

加拿大政府近日在官方網站更新「台灣旅遊建議」，指出台灣整體犯罪率偏低，暴力犯罪少見，但仍提醒旅客應提防偷竊等輕微犯罪。此外，該建議中也明確指出「機車常無視交通規則」，就算是有騎車經驗的駕駛，赴台旅遊也應該避免騎車，並且特別留意路上的安全狀況。

該建議當中寫著，台灣的犯罪率相對偏低，暴力犯罪極為少見。較常見的是盜竊、搶包等輕微犯罪，旅客務必妥善保管個人物品，包含護照等旅遊文件。

該建議同時警告，信用卡與提款卡詐騙時有發生，旅客應注意卡片使用安全，避免使用異常的刷卡機，並定期檢視帳單。另有詐騙集團冒充政府或金融機構，透過電話與電郵騙取個資或要求匯款，加拿大政府提醒旅客勿將個人資料交付陌生人，更不要隨意匯款。

在交通安全方面，該建議特別小心台灣道路狀況，尤其在雨季，部分路段恐因豪雨或土石流中斷。而摩托車駕駛普遍違規、行徑魯莽，因此不建議外國旅客駕駛或搭乘機車，即使是經驗豐富的駕駛也不例外，步行或騎自行車時應盡量使用人行天橋或高架步道，並且時刻留意路上情況。

這項旅遊建議曝光以後，在網路論壇reddit引起國外網友討論，不少人對此回應，「台灣人大多數都是友善的，但一旦他們坐上車或戴上安全帽，就會變成混帳」、「我愛台灣，但這份建議沒什麼不妥」、「這項建議說的都是真的，台灣的駕駛、騎士都像瘋子一樣」、「大多數在這裡生活的人，也認為交通很糟糕。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奧斯卡巨星過世！　最後露臉《復仇者聯盟》
快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城
LINE「13款免費貼圖」限時下載！
日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂
17歲少年砍死女大生　嗆先唱KTV再投案
快訊／女大生跪地仍被砍死　相驗結果曝！
獨／新北男沒去上班　倒臥岸邊死亡
女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大官網點名台灣「駕駛行徑魯莽」！示警旅客避免騎車

杜拜惡夢！烏干達女淪富豪馬桶吃穢物　絕望墜樓魂斷異地

川普關稅恐害全球破產　UNIQLO創辦人：美國將承受最大代價

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

平時很少出門　83歲老婦人行道上「被天降墜樓男砸中」當場身亡

野狗啃食屍體！海地黑幫血洗超過50死　倖存者逃命

鈴木一朗遭入室搶劫！竊賊催淚噴霧攻擊　愛妻1招機智救全家

快訊／聯合國獨立調查首度證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

盧比歐：川普可能下周與澤倫斯基會面

韓男失控地鐵縱火遭求刑20年　檢方轟「恐攻等級」重刑不可避免

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

加拿大官網點名台灣「駕駛行徑魯莽」！示警旅客避免騎車

杜拜惡夢！烏干達女淪富豪馬桶吃穢物　絕望墜樓魂斷異地

川普關稅恐害全球破產　UNIQLO創辦人：美國將承受最大代價

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

平時很少出門　83歲老婦人行道上「被天降墜樓男砸中」當場身亡

野狗啃食屍體！海地黑幫血洗超過50死　倖存者逃命

鈴木一朗遭入室搶劫！竊賊催淚噴霧攻擊　愛妻1招機智救全家

快訊／聯合國獨立調查首度證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

盧比歐：川普可能下周與澤倫斯基會面

韓男失控地鐵縱火遭求刑20年　檢方轟「恐攻等級」重刑不可避免

百萬YTR小吳血拚「少看一個0慘噴26萬」　見刷卡明細嚇傻：我是87

轉帳匯款秀部分戶名　32家金融機構9月上線、年底ATM跟進

奧斯卡電影巨星勞勃瑞福過世！　最後露臉《復仇者聯盟》成絕響

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

U18桃猿三小將18日加盟亮相！今年不打二軍　備戰台日韓交流賽

加拿大官網點名台灣「駕駛行徑魯莽」！示警旅客避免騎車

南投縣鼓勵企業進用身心障礙者　提供職務補助每人10萬元／年

紐約時裝周／秦嵐逆齡狀態看秀！Tory Burch美式運動風、MK輕奢包款出爐

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

國際熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

鈴木一朗遭入室搶劫！愛妻1招救全家

UNIQLO創辦人談關稅：美將承受最大代價

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

遭擊中「UFO仍續飛行」！他驚喊：這什麼鬼東西

美中貿易談判「這公司」　川普搶先發文

搭高鐵太吵小心被趕下車！日媒：比新幹線還嚴

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

夫妻在冰箱找到彩券　驚嚇中4億元大獎

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

女童被母「丟進棕熊欄舍」！3年後又遭砍死

杜拜惡夢！女淪富豪馬桶吃穢物　魂斷異地

占星術算錯？地球自轉偏移星座過時2000年

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

更多熱門

相關新聞

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

台灣虎航積極搶攻日本市場，航線版圖幾乎遍及全國，從東京、大阪、北海道、沖繩等熱門城市，到高知、鳥取、大分、秋田、石垣島等冷門地點通通包含在內。截至今年8月，虎航日本直飛航點已突破 23 個，成為台灣旅客前往日本的重要選擇。

女友離奇陳屍沙灘　檢將解剖查真相

女友離奇陳屍沙灘　檢將解剖查真相

咖啡兔洗完澡「神奇變白兔」　志工：香菸染色

咖啡兔洗完澡「神奇變白兔」　志工：香菸染色

黑熊亂入野餐　情侶完全沒發現

黑熊亂入野餐　情侶完全沒發現

美國跨海「雙聲帶」　戳破中國法律戰老把戲

美國跨海「雙聲帶」　戳破中國法律戰老把戲

關鍵字：

旅遊加拿大台灣交通安全警告

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

即／大一女遭17歲男友砍死　學校悲痛發聲

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

女兒遭17歲男友亂砍31刀亡！父母崩潰認屍同意解剖

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面