加拿大官網點名台灣「駕駛行徑魯莽」！示警旅客避免騎車

▲加拿大政府給出來台旅遊建議，示警旅客避免騎車。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

加拿大政府近日在官方網站更新「台灣旅遊建議」，指出台灣整體犯罪率偏低，暴力犯罪少見，但仍提醒旅客應提防偷竊等輕微犯罪。此外，該建議中也明確指出「機車常無視交通規則」，就算是有騎車經驗的駕駛，赴台旅遊也應該避免騎車，並且特別留意路上的安全狀況。

該建議當中寫著，台灣的犯罪率相對偏低，暴力犯罪極為少見。較常見的是盜竊、搶包等輕微犯罪，旅客務必妥善保管個人物品，包含護照等旅遊文件。

該建議同時警告，信用卡與提款卡詐騙時有發生，旅客應注意卡片使用安全，避免使用異常的刷卡機，並定期檢視帳單。另有詐騙集團冒充政府或金融機構，透過電話與電郵騙取個資或要求匯款，加拿大政府提醒旅客勿將個人資料交付陌生人，更不要隨意匯款。

在交通安全方面，該建議特別小心台灣道路狀況，尤其在雨季，部分路段恐因豪雨或土石流中斷。而摩托車駕駛普遍違規、行徑魯莽，因此不建議外國旅客駕駛或搭乘機車，即使是經驗豐富的駕駛也不例外，步行或騎自行車時應盡量使用人行天橋或高架步道，並且時刻留意路上情況。

這項旅遊建議曝光以後，在網路論壇reddit引起國外網友討論，不少人對此回應，「台灣人大多數都是友善的，但一旦他們坐上車或戴上安全帽，就會變成混帳」、「我愛台灣，但這份建議沒什麼不妥」、「這項建議說的都是真的，台灣的駕駛、騎士都像瘋子一樣」、「大多數在這裡生活的人，也認為交通很糟糕。」