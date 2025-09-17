高鐵3連假再加開8班車　9/19開放購票

▲教師節、中秋節和國慶日連假，高鐵二度增開8列車。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

教師節、中秋節和國慶日3大連假將接力登場，高鐵首祭史上最長18天疏運計畫，加開236班次列車，由於尖峰時段較客滿，高鐵公司今(17日)再宣布二度增開8班列車，9月19日開搶。

台灣高鐵公司表示，教師節、中秋節及國慶日三項連續疏運自9月26日至10月13日止，經持續檢視18天訂位及運能調度情形後，決定於中秋節及國慶日之旅運尖峰時段，再加開8班次列車，其中南下5班、北上3班，再加開各車次將自9月19日周五凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，該18天疏運期間，兩波增班總計加開244班次列車，其中南下120班、北上124班，加上原有班表班次，共提供3117班次的旅運服務。

此外，高鐵此次也將首度在超尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車擴大自由座車廂至9節，總計18天提供多達54班次的9節自由座區間列車，高鐵表示，往返台中以北各站旅客可多加利用，雙北旅客也可利用南港站進出，避開人潮。

至於超尖峰及較客滿時段，高鐵公司預估包括連假開始前一天的9月26日、10月3日、10月9日下午至晚間；收假日的9月29日、10月6日、10月12日，以及中秋、雙十連假開始首日的10月4日、10月10日上午時段。

由於近日高鐵發生旅客行動電源起火意外，台灣高鐵也呼籲旅客留意行動電源使用狀況，若行動電源有變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車；乘車時應將行動電源放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理。如旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。