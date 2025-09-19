「酪梨三冠王」沈世政攜手嘉大　鮮乳與酪梨結合推出創新冰品

▲▼ 「酪梨三冠王」沈世政攜手嘉義大學推出創新冰品，酪梨牛奶雪花冰獲好評 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉果樹產銷班第49班班長沈世政有全國「酪梨三冠王」稱號，今19日攜手嘉義大學舉辦創新冰品發布記者會，推出「酪梨牛奶雪花冰」、「酪梨冰淇淋」，冰涼口感結合酪梨綿密香氣及乳香獲廣大好評，日後消費者可前往山海豆花嘉義店品嘗。

記者會匯聚縣府、學界與優秀農友，活動中現打現做酪梨牛奶雪花冰及酪梨牛奶供參與者品嚐，活動中也介紹多元嘉大鮮乳相關產品，讓消費者能有更多購買選擇。

農業處長許彰敏表示，嘉義縣為台灣酪梨重要產區之一，全縣種植面積約500公頃，竹崎鄉及中埔鄉為主要種植區，品種多元且品質優良。

沈世政班長帶領產銷班團隊創立「阿波卡樂」品牌，主打多元品種、客製化服務及創新行銷模式，屢獲嘉義縣及全國農業技術比賽冠軍，產銷班更獲得「十大績優產銷班」殊榮。

農業處說明，在地農民的活力與創新是農業永續發展的關鍵，透過縣府政策支持與跨域合作，幫助嘉義縣農業邁向新里程碑。

酪梨含有豐富的膳食纖維、健康脂肪，能促進腸道蠕動並提供飽足感，結合富含優質蛋白質與鈣質的嘉大鮮乳，提升產品美味程度及營養價值，邀請民眾可前往山海豆花嘉義店品嚐在地消暑涼品。