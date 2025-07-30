嘉義大學大四生「騎車闖校園」輕生！相驗結果曝光　多處嚴重創傷亡

▲▼嘉義大學民雄校區黃姓男大生騎車自撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義大學民雄校區29日深夜發生一起死亡車禍！一名黃姓大四男學生在校內騎車自撞，被巡查警衛發現時已無呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。檢方針對黃男遺體相驗，死因出爐，而死亡方式則為輕生。

根據警方調查，就讀嘉義大學四年級的黃姓男大生，29日深夜10時許突然騎機車闖入校內，警衛發現後隨即通報校安中心，並進行巡查，隨後發現黃姓男大生在行政大樓後方自撞，已倒臥在地失去生命跡象。

警消獲報後趕抵現場，將黃姓男大生送醫搶救，但他傷勢嚴重，初判身體受有雙側氣血胸、頸椎及頭顱外傷，經醫療團隊開胸搶救，仍不幸於深夜11時26分宣告不治。

檢方30日針對黃姓男大生遺體進行相驗，初判死因為死者騎乘普重機車自撞，致頭部、胸部、左側肢體多處骨折及出血，嚴重創傷死亡。而黃姓男大生留有遺書，死亡方式為輕生。據了解，該名男大生近期精神狀態不佳，疑似因參加校內社團後退社，進而影響生活狀態，至於詳細動機仍有待進一步調查釐清。

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