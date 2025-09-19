　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨新會期優先法案出爐　柯文哲條款、公投綁大選入列

▲▼台北市議會戴錫欽議長拜會立院民眾黨團,台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌等人列席接待。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院第十一屆第4會期今（19日）開議，民眾黨團召開新會期優先法案記者會，提出修正刪除《刑事訴訟法》中有關有勾串之虞的羈押事由，也就是俗稱的「柯文哲條款」。另外，還包括修正《人工生殖法》中有關代理孕母的部分、修正「勞工保險條例」將政府撥補制度法制化，並明定應負最終給付責任、修正《空汙法》縮短固定汙染源許可展延年限，還有公投綁大選法案，同時也將推進外送員權益專法、營養午餐專法。

關於司法改革，黃國昌指出，民進黨把本應獨立公正的司法工具化、鷹犬化，公然展示何謂黨檢媒三位一體「完全不演」。他說，羈押應是最後不得已的手段，因此為了捍衛人民基本人身自由與刑事程序基本權，民眾黨團上個會期就已經提出修正《刑事訴訟法》中有關羈押事由與要件，限制羈押濫用、落實無罪推定原則，讓「勾串共犯或證人之虞」不再成為羈押理由，以落實憲法所保障基本人權，維護審判程序公正性。 

幹事長陳昭姿表示，民眾黨團在去年12月就提出《人工生殖法》有關代理孕母的修法，且民眾黨團的版本最全面，可照顧先天性子宮病變病友、單身女性、同志家庭等各族群，也完整保障基於利他思考而願意擔任代理孕母的女性及人工生殖出生子女的身份權利。但衛福部一直說要提出完整版本，使衛環委員會至今都沒有進入實質法條審查；結果衛福部又拖又變，從「完整法案」變成代理孕母要分拆「另立專法」，但到現在為止專法下落不明，行政怠惰沒有下限。

在勞工議題部分，黨團提案修正《勞工保險條例》，將政府撥補法制化、正常化，並明定政府應負勞保最終支付責任。另外，針對全台15萬名外送從業人員的權益，黨團也提出要有外送員專法保障權益，要求平台業者應建立申訴制度以保障外送員遭停權、違規或終止契約的處分範圍，並應明定外送員報酬金額、計算方式、給付時間等規範，同時應替外送員辦理參加勞保及勞工職災保險。

針對空汙議題，民眾黨團將提出《空污法》第30條修正草案，將公私場所固定污染源的許可證展延有效期間，從現行的「3至5年」縮短為「2至5年」；除了限縮延展時間也設下停損點，一旦許可證屆期，且主管機關審理超過2個月，電廠就必須停止操作，來避免無限期不合理的操作手法。

另外，民眾黨版的《營養午餐專法》內容將把高中、幼兒園一併納入供餐對象外，同時也要求每500名學生應配置1名營養師、100名學生應配置1名廚師，以嚴格把關來提升供餐品質，結合食農教育，確保食品安全與營養均衡，讓學生從小建立良好飲食習慣，提升國民健康飲食意識，讓國家強大。

至於不在籍投票部分，民眾黨版為推動國內移轉投票，範圍侷限在台澎金馬 ，並未擴及到海外；包含軍人、警消、執法公務人員、選務人員、未褫奪公權的受刑人、學生、民眾，只要造冊後設立移轉投票地點就可執行，也是世界潮流，台灣人民更有高度共識要推動。

另外，民眾黨團將修正《公投法》第23條，明定「主管機關應於公民投票案公告成立後一個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」。

