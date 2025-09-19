每天啪2小時！「男友驚人1狀況」妹子超痛苦　全場懂：只有恐懼

▲女網友哀號，做愛變成「3小時有氧運動」。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「遲射」比早洩還可怕？一名妹子透露，每次激戰至少要花2小時，最長紀錄則是3小時，整個過程其實很痛苦，「我已經不是在做愛，是在做全身有氧運動？」文章曝光後，網友也驚呼，「遲射跟早洩都一樣慘」、「為了讓他快點出來只好演戲」。泌尿科醫師莊豐賓坦言，遲射確實比早洩還難治。

一名女網友在Dcard崩潰直呼，與男友激戰至少要2個小時才結束，而且還不包括前戲，甚至偶爾半小時先調情，進入正式體位又要2小時，整個過程就花了3個小時，「還不一定會射，累得要死還要爬起來幫他弄出來，整個人快散架！」

更傻眼的是，男友體力非常之驚人，第一次結束後，她如果再挑逗一下又能再戰第二回合。原PO也透露，兩人每天都會親密連結，但她卻一點都不享受整個過程，「我已經不是在做愛，是在做全身有氧運動？常常聽朋友說男朋友太快...其實太久也很痛苦！」

底下網友紛紛熱議，「比早洩更痛苦的可能是遲射」、「不能在1時內結束，我都覺得在浪費時間」、「遲射跟早洩都一樣慘」、「遲射也是要看醫生的喔」、「男友考慮進軍AV界嗎？感覺會變成一代傳奇人物」、「正常時間是15分鐘左右，2小時感覺要看醫生了」、「凡事過猶不及都不好，女生破皮撕裂容易感染」、「久了會對這件事情沒有期待...只有恐懼」。

也有苦主透露，「我男友也有同樣的症狀，但因為實在是太不舒服跟疼痛，現在的頻率近乎為0了」、「為了讓他快點出來，還要繼續演戲、各種鼓勵，其實自己已經死魚眼了」、「我老公之前也是這樣，因為套子導致敏感度不夠，後來結婚沒帶套就正常了」。

泌尿科醫師莊豐賓指出，抽插時間過久，男女都筋疲力盡「累得半死」，男生因缺了臨門一腳無法達到高潮，女生則要多次進行假高潮，長久下來雙方對於每次的性愛表現都備感壓力，甚至產生失落感、愧疚感。此外，他也表示，對於有生育計劃者，卻因延遲射精而無法懷孕，也是相當痛苦的。

提及造成遲射的原因，莊豐賓解釋，可分為心理性、生理性及訓練行為。他指出，心理性如壓力、憂鬱、緊張和宗教信仰，男生擔心自己表現不好或懷孕鬧出人命，或深怕感染性病而刻意忍住不射，另也有些人堅信「一滴精十滴血」而強忍住，最後反而射不出來。

再者則是與退化或疾病有關的生理性原因。莊豐賓舉例，如糖尿病或手術導致的神經衰退、損傷，或服用特定藥物（精神科藥物），其副作用會使敏感度降低，以及過度飲酒引發神經麻痺降低敏感度，都會造成延遲射精。

莊豐賓說，「訓練行為」導致射不出來，最常見於年輕男生身上，一天要打手槍3、4次，因手指緊度一定勝過女性的陰道，一旦習慣這種重口味久了，再回到實戰時就覺得少了些刺激感，久而久之就無法射精，「在真正性行為時，他發現會延遲射精，可是打手槍又沒問題，這種就是很典型的本身行為上造成的。」

最後，莊豐賓直言，目前對於遲射的治病基準還不明朗，很多個案屬於多發性，心理、行為與疾病等因素混合在一起，使得治療上更加困難，甚至又與性伴侶有關，一般使用藥物治療效果都不好，還得經過心理與行為治療，建議可透過諮詢性治療師以提供可行方法。