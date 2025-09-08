32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識　交往才1月

▲32歲女趴引擎蓋遭狠心男友輾斃。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

南投縣南投市中華路與自立一路口6日晚間發生一起死亡事件！一名32歲吳姓女子與43歲王姓男友爆發衝突，她趴在引擎蓋上想阻止男友離去，不料，卻遭男友駕車輾過，送醫搶救無效亡。而吳女的身分、背景曝光，據了解，她尚未與第二任丈夫離婚，育有4個小孩，與王姓男友是在抖音上認識的，交往才一個月就遭遇死劫。

據了解，吳女與第一任老公育有4個小孩，老大為就讀國中的女兒，另外還有就讀國小的3胞胎；與第二任丈夫婚姻關係仍存續，沒有小孩；將她輾斃的王男則是現任男友。

吳女家人表示，吳女離家2、3年，只有心情不好才會跟大嫂訴苦，家裡都不知道王男的存在，也沒聽到吳女提起跟王男的事，更不知曉兩人的問題，只知道可能透過抖音認識。

回顧整起案發經過，吳女與有毒品等多項前科的王男6日晚間8時左右，在同居處因不明原因發生爭吵，王男一怒之下奪門而出，並上車準備離開，吳女見狀追出門，並趴在引擎蓋上阻攔，未料，王男非但沒有停車，反倒猛踩油門將吳女拖行好一段路程，行經中華路與自立一路口時，吳女摔落地面慘遭輾斃。

王男向警方供稱，當時只想快點離開現場，「感覺有輾到東西」，但並未下車察看，面對警詢時，還愛理不理、實問虛答，全案依殺人罪、違反家庭暴力防治罪移送南投地方檢察署偵辦，並建請羈押禁見獲准。