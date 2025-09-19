樺加沙逐漸增強！天氣粉專：預計通過台灣南端「是巔峰時刻」

▲颱風樺加沙動態預測。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

記者鄺郁庭／綜合報導

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（19）日早上更新最新颱風動態，指出樺加沙目前位於台東東南東方約1400公里，強度持續增強中，並直言「預計通過台灣南端時也是他的巔峰時刻，至少是中度颱風中段班，若增強速度快，更有機會挑戰強烈颱風。」提醒民眾務必嚴加戒備。

粉專上午8點多指出，樺加沙位於台東東南東方約1400公里，強度逐漸增強，預計通過台灣南端時是它的巔峰時刻，至少是中度颱風中段班，增強速度快的話，甚至有機會挑戰強烈颱風。

粉專進一步表示，在太平洋高壓穩定導引下，樺加沙將於週二（23日）通過巴士海峽，直接侵襲台灣的機率相對偏低，「但暴風圈仍會籠罩台灣南端的陸地，北部、東部受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨。」

至於風雨影響程度，目前仍存在不小變數。粉專強調，「因颱風路徑仍有往北、往南修正調整空間，未來幾日持續追蹤！」並呼籲民眾隨時留意最新預報。

消息一出，許多網友紛紛留言祈願颱風不要靠近，「樺加沙，老實跟你說，台灣不歡迎你，有多遠就離多遠」、「希望輕輕略過，迅速遠離，為全台祝福」、「這恐怖的東西越遠越好！不送了」、「這颱風不准來欸，敢來給我試試看」、「今年的風王要誕生了嗎？」甚至有網友擔心影響到航班，「24號要飛去香港航班憂心。」