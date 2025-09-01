「2機相撞墜毀」瞬間畫面曝！科羅拉多州機場空難　釀1死3傷

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州摩根堡市機場（Fort Morgan Municipal Airport）8月31日發生空難，2架小飛機降落過程中在空中相撞，造成1人死亡、3人受傷的悲劇。

ABC報導，根據美國聯邦航空總署（FAA）調查，當地時間約上午10時44分，一架準備降落的塞斯納172型飛機正進行最後進場，卻遭另一架Extra Flugzeugbau EA300型飛機在半空中撞擊。2架飛機各載有2人，撞擊後雙雙墜毀起火燃燒。

摩根郡警長辦公室表示，塞斯納飛機上的2名乘員僅受輕傷，在現場接受治療；另一架飛機的一名乘員被送往當地醫院搶救，但第二名乘員被摩根郡驗屍官辦公室宣布當場死亡。

事發後摩根郡警長辦公室、摩根堡警察局、科羅拉多州警、消防局及救護車等多個單位立即趕赴現場救援。警方聲明表示，「我們對這起悲劇事件中的受害者親友致上最深的哀悼，也感謝所有協助處理此事的機構，以及在消防隊和急救人員抵達前協助滅火的民眾。」

目前FAA與美國國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查事故原因，涉案人員身分因調查進行中暫未公布。