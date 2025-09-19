歐美日澳齊聚觀摩　台灣全社會防衛韌性演習國際關注

▲總統賴清德視導「114年國家防災日－大規模震災動員演練」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（19日）出席一系列國家防災日活動，前往宜蘭蘭陽女中、滯洪池與宜蘭運動公園，視察大規模震災疏散及應變。值得注意的是，全社會防衛韌性國際論壇將在20日登場，多位來自歐美日澳的外國訪賓，不只將出席明日的國際論壇，今日也至宜蘭運動公園現場觀摩台灣的國家防災日演習整備，對於台灣推行全社會防衛韌性工作高度關注。

據掌握，今日出席觀摩防災日有多位駐台使節與外國訪賓，駐台使節如日本交流協會片山和之代表、歐洲經貿辦事處代表谷力哲、馬尼拉辦事處主席葛若菲、英國在台辦事處代表包瓊郁、加拿大辦事處代表何曼麗、AIT代理處長梁凱雯、德國在台協會副代表何峰副、澳洲在台辦事處戰略處長林若雪等。

訪賓部分則有澳洲ASPI資深研究員、芬蘭Temet公司亞太區銷售總監Sami Loppi、英國太空署首席科學家Adam Amara、德國聯邦技術救援署(THW)歐盟民防專家Bert Schinkel-Momsen、芬蘭緊急供應局執行部門主任Aki Laiho、夏威夷緊急管理署署長James Barros等。

來自歐美日澳等多國民主國家齊聚一堂，不難看出有關提升全社會防衛韌性，是包括台灣在內的國際民主國家的共識與議題，台灣的全社會防衛韌性工作也備受國際關注。

今賴清德前往蘭陽女中、宜蘭滯洪池與宜蘭運動公園，分別就資通訊韌性、無人機與科技救災、大規模儲能系統等相關整備與演習進行視察。賴在視察資通訊設備時，特別提及未來因應地震、颱風或災害來臨時，通訊恢復是重中之重，政府會提供經費補助，也會持續建置低軌道衛星、中軌道衛星，但也期許未來通訊服務，可以像自來水公司、台灣電力公司一樣，盡速搶修基地台，未來若有類似狀況重演的時候，更加快恢復民眾的通訊，國家就會更有韌性。

其中，去年賴清德在夏威夷和夏州的急難管理署署長（HI-EMA）署長巴羅斯碰面，兩人今也在宜蘭再度會面。賴特地上前向巴羅斯署長致意，雙方熱烈擁抱寒暄，兩人情誼不言可喻。

事實上，因應夏威夷與台灣同樣面臨地震、颱風等天災威脅，夏威夷本身火山活動又極為頻繁，近年甚至飽受野火侵擾，去年雙邊會談就聚焦在全社會防衛韌性議題，不只如此，過去台灣與夏威夷雙邊長年來密切合作進行聯合救災演練，此次HI-EMA署長來台，更是台美藉由全社會防衛韌性落實合作的具體展現。