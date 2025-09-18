　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「好孕三方案」每胎補助10萬　陳菁徽肯定但憂非解決燃眉之急

▲▼新生兒,嬰兒,寶寶,母嬰,遺傳性疾病。（圖／記者姜國輝攝）

▲政院推出「好孕三方案」。（圖／記者姜國輝攝）

記者崔至雲／台北報導

因應少子化，行政院會擬通過「好孕三方案」，只要生一胎就補助新台幣10萬元，相關計畫已納明年度預算，預計2026年元旦上路。對此，國民黨立委陳菁徽表示「給予肯定。」，但無法一夕之間扭轉年輕人不敢生、不敢養的困境，應參考日韓政府，投入大量的資源，改善托育制度、有感的育兒津貼，還有社會住宅概念的政策。

對於政院的「好孕三方案」，陳菁徽表示，這個方案能夠讓人民看見賴政府，總算有拿出決心要來面對少子女化的議題，這確實是一個好的開始，也展現了政策的方向感。但必須誠實說，這只是「點燃火苗」，還不是「解決燃眉之急」；補助金提高，明年開始發放，也無法一夕之間扭轉年輕人不敢生、不敢養的困境。

陳菁徽提到，看去年龍年的生育率，本來預期會有一個高峰，結果節節下墜。今年小龍年，原本預計13萬保衛戰，可如今看起來每個月的出生人數都是不及一萬，只有二月份有超過萬人，後續更是跌破九千人，少子女化不可逆轉，這是非常嚴重國安議題。

陳菁徽說明，在改善少子女化問題，可以參考周邊國家日韓，他們的政府投入大量的資源，幫助年輕人減少生育養育的負擔，不論是完善的托育制度、有感的育兒津貼，還有社會住宅概念的政策，讓年輕人不用再那麼恐懼生育後所帶來的生活壓力。所以關鍵在於，面對少子女化不只是單一補助就能解決的難題，而是一場跨世代的結構性挑戰。

陳菁徽指出，從每月育兒津貼的穩定性，陳時中之前就提到，應該要每個月達到3萬才夠。育嬰留停的制度更加彈性化，而且也要讓企業願意推行辦理，才能讓家長在家庭與職場之間找到平衡。許多年輕人也擔心生活品質的問題，所以社會住宅要蓋更多，而且放寬以貼近青年需求、降低生活成本，這些環節都必須一一補上。

至於人工生殖補助金額提高，陳菁徽說，這是生殖醫學會經過數據分析與研究後，發現提高金額可以提高誘因，而且特定年紀以下，前幾次的成功率本就比較高，對於應對少子女化是能夠有所幫助。之外，人工生殖法修法進程，放寬讓單身女性、女同志伴侶也能適用，保障他們的生育權，我相信也是接下來很重要的工作。而醫療性凍卵就是保障生育權，圓滿病友成為媽媽的夢想，這是人權議題，也是國際趨勢。

