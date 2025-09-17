鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

▲交通部加碼補助氫能巴士，一部最高補助2千萬元。（示意資料圖／記者吳世龍攝）

記者李姿慧／台北報導

為達成2050年淨零排放目標，交通部推動氫巴試辦運行計畫，首兩型示範車已引進台灣，交通部今公告補助要點，為鼓勵業者汰換氫巴，補助購車金額將從1千萬提高為最高2千萬元，今天起正式上路。

交通部今(17日)公告修正「氫燃料電池大客車試辦運行計畫申請及補助審查作業要點」，交通部表示，相關要點修正主要是提高補助額度，原本規定一部氫巴可補助1千萬元，但因氫巴目前都是進口車，價格比較高，加上中油的加氫站還在建置中，售價多少尚未定案，為鼓勵國內業者引進氫能巴士，因此修正補助要點，提高對氫能巴士的補助至一部最高2千萬元。

交通部說明，目前已經有業者引進氫能巴士示範車，包括日系、韓系各一型，且已完成檢測和驗證程序，交通部7月22日也辦理氫能巴士論壇，補助要點修正公布後，業者就可以提案申請補助並訂車，3個月交車後就可以營運上路。

為達成2030客運車輛電動化目標，交通部也透過補助鼓勵業者引進電動大客車外，也拉高氫巴相關補助，交通部指出，氫能巴士透過加氫讓車內燃料電池轉換性能輸出，電動巴士則要充電，電力仍有碳排，氫氣能源比電力更環保，效果也更好，盼透過每部最高2千萬元的補助讓業者淘汰燃油車輛更換氫能巴士時，只需負擔300萬元，與更換電動巴士的負擔差不多，鼓勵業者改引進氫巴。

目前中油已在高雄建置首座加氫站，且正進行加氫站驗收和相關程序，交通部表示，加氫站的完成和啟用，應可趕上國內引進氫巴上路時程。