台南新灣橋改建竣工通車！　黃偉哲感謝中央補助4.1億改善交通

▲新灣橋改建竣工通車，拓寬橋梁並增設人行道，改善永康、新化交通瓶頸。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
位於台南市永康、新化交界處的新灣橋老舊狹窄，長年成為交通瓶頸。市府爭取中央補助經費辦理改建，總經費約4億1437萬元，歷時兩年多完工，18日舉行竣工通車典禮，市長黃偉哲感謝中央大力支持，讓地方交通更順暢。
黃偉哲市長表示，新灣橋使用已逾45年，原橋寬度僅8公尺，經常造成車流壅塞。此次改建計畫獲中央補助3億2735萬元，地方配合款8702萬元，將橋梁拓寬至15公尺，配置雙向各4.5公尺混合車道及實體人行道，全長515公尺，其中橋梁段233公尺。工程自2023年5月動工，今年9月8日竣工，有效改善當地交通。
工務局指出，新灣橋橫跨鹽水溪，西接永康區西勢路、東銜新化區大智路，為重要交通要道。此次改建除提升居民出入安全，也有助促進地方產業、觀光與生態旅遊發展。內政部次長董建宏也強調，中央與地方攜手合作，才能加速改善危險瓶頸路段，帶動城市發展。
今日典禮出席貴賓雲集，包括內政部次長董建宏、國土署署長吳欣修、立委林宜瑾、林俊憲、陳亭妃、市議會副議長林志展及多位市議員與服務處代表，共同見證新灣橋的嶄新啟用。
