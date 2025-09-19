花蓮市傳統市場大促銷　消費滿斤送抵用券還可抽大獎

▲▼花蓮市公有零售市場聯合促銷活動17日上午於復興市場舉辦開幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公有零售市場聯合促銷活動「市市有斤喜、滿斤抽好禮」自9月18日起至10月3日止，在中華、復興、大同、中山與重慶等五家傳統市場熱鬧舉行。市公所17日上午特別於復興市場舉辦開幕活動，由魏嘉彥市長親自主持，向民眾宣告這場兼具優惠與樂趣的市場盛會正式展開。



開幕現場以非洲鼓的對話揭開序幕，魏嘉彥偕同市場所長邱信都、公所同仁及相關民意代表共同出席盛會，現場還因應時節，特地與黎明庇護工坊合作，邀請出席貴賓一同上台做蛋黃酥。





魏嘉彥致詞時先感謝市代會對市政推動的支持，他說，傳統市場是市民生活的重要場域，透過這次聯合促銷，希望鼓勵大家走進市場採買，一來支持在地攤商，二來也能享受物美價廉的好商品。他進一步表示，花蓮歷經了疫情及地震，最需要的就是提振經濟，市公所因此藉由聯合行銷的方式，串聯五大市場的攤商與消費群，讓市場不只是買賣的場域，更是市民交流的生活舞台。

開幕現場以非洲鼓的對話揭開序幕。



促銷活動首場就從復興市場展開，復興自治會主委陳宗慶偕同委員歡迎消費者踴躍購買，有機會將大奬抽回家。其他市場自治會主委包括重慶自市場主委陳愛玲、中華市場主委鄭元漳以及中山市場副主委陳宗裕感謝市公所及市代會的支持。陳愛玲覺得一年只有一場促銷活動，實在太少，希望能多辦幾場來改善大環境蕭條。鄭元漳也說，中秋節將近，依往例應為旺季，但受到大環境因素的影響，市公所推出的促銷活動，正好可以成為消費者購買的誘因，他同時也希望縣外觀摩可以增加更多參訪據點，讓攤商實地取經，有更多學習交流的機會。

花蓮市長及一衆貴賓出席活動並受邀上台做蛋黃酥。



市場代表現場說明活動的辦法，消費者只要在指定市場購物滿兩台斤，即可兌換一張五十元抵用券，每人每日最多可兌換兩張。抵用券僅限於各市場內使用，數量有限，換完為止。除了抵用券之外，消費者還能獲得摸彩券，每人每天最多四張，大獎包括電視、除濕機、氣炸鍋等多項好禮。魏嘉彥指出，這些回饋都是市公所和各個市場共同準備的驚喜，期待讓大家買得開心、抽得盡興。





「市市有斤喜、滿斤抽好禮」聯合促銷活動，9月18日至19日上午8時30分起分別在中華市場及復興市場率先登場；9月25日至26日上午，活動移至大同市場，並在同日午後2時30分於中山市場延續熱潮。最後10月2日至3日移師重慶市場。

魏嘉彥呼籲市民把握機會前往消費，因為越早來、越有機會領到抵用券，也能累積更多摸彩券，增加成為大獎得主的機會。