　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮市傳統市場大促銷　消費滿斤送抵用券還可抽大獎

▲▼花蓮市公有零售市場聯合促銷活動17日上午於復興市場舉辦開幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市公有零售市場聯合促銷活動17日上午於復興市場舉辦開幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公有零售市場聯合促銷活動「市市有斤喜、滿斤抽好禮」自9月18日起至10月3日止，在中華、復興、大同、中山與重慶等五家傳統市場熱鬧舉行。市公所17日上午特別於復興市場舉辦開幕活動，由魏嘉彥市長親自主持，向民眾宣告這場兼具優惠與樂趣的市場盛會正式展開。

開幕現場以非洲鼓的對話揭開序幕，魏嘉彥偕同市場所長邱信都、公所同仁及相關民意代表共同出席盛會，現場還因應時節，特地與黎明庇護工坊合作，邀請出席貴賓一同上台做蛋黃酥。

▲▼花蓮市公有零售市場聯合促銷活動17日上午於復興市場舉辦開幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥致詞時先感謝市代會對市政推動的支持，他說，傳統市場是市民生活的重要場域，透過這次聯合促銷，希望鼓勵大家走進市場採買，一來支持在地攤商，二來也能享受物美價廉的好商品。他進一步表示，花蓮歷經了疫情及地震，最需要的就是提振經濟，市公所因此藉由聯合行銷的方式，串聯五大市場的攤商與消費群，讓市場不只是買賣的場域，更是市民交流的生活舞台。

▲▼花蓮市公有零售市場聯合促銷活動17日上午於復興市場舉辦開幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

開幕現場以非洲鼓的對話揭開序幕。

促銷活動首場就從復興市場展開，復興自治會主委陳宗慶偕同委員歡迎消費者踴躍購買，有機會將大奬抽回家。其他市場自治會主委包括重慶自市場主委陳愛玲、中華市場主委鄭元漳以及中山市場副主委陳宗裕感謝市公所及市代會的支持。陳愛玲覺得一年只有一場促銷活動，實在太少，希望能多辦幾場來改善大環境蕭條。鄭元漳也說，中秋節將近，依往例應為旺季，但受到大環境因素的影響，市公所推出的促銷活動，正好可以成為消費者購買的誘因，他同時也希望縣外觀摩可以增加更多參訪據點，讓攤商實地取經，有更多學習交流的機會。

▲▼花蓮市公有零售市場聯合促銷活動17日上午於復興市場舉辦開幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長及一衆貴賓出席活動並受邀上台做蛋黃酥。

市場代表現場說明活動的辦法，消費者只要在指定市場購物滿兩台斤，即可兌換一張五十元抵用券，每人每日最多可兌換兩張。抵用券僅限於各市場內使用，數量有限，換完為止。除了抵用券之外，消費者還能獲得摸彩券，每人每天最多四張，大獎包括電視、除濕機、氣炸鍋等多項好禮。魏嘉彥指出，這些回饋都是市公所和各個市場共同準備的驚喜，期待讓大家買得開心、抽得盡興。

▲▼花蓮市公有零售市場聯合促銷活動17日上午於復興市場舉辦開幕活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

「市市有斤喜、滿斤抽好禮」聯合促銷活動，9月18日至19日上午8時30分起分別在中華市場及復興市場率先登場；9月25日至26日上午，活動移至大同市場，並在同日午後2時30分於中山市場延續熱潮。最後10月2日至3日移師重慶市場。

魏嘉彥呼籲市民把握機會前往消費，因為越早來、越有機會領到抵用券，也能累積更多摸彩券，增加成為大獎得主的機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

中信女神「沒能百分之百應援」道歉了！身體亮紅燈：今天狀況不太好

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

地主佛系求售　老牌飯店等8年「開價3.6億變6億」

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

地方熱門新聞

徐榛蔚：12個村里7000人明早8點撤離

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

柬埔寨台商會籲看見當地投資潛力

大龍門「鱻漫遊」健行報名　迄9/30額滿截止

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

首屆國際兒少書展人潮爆棚　明年高雄接棒

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

2025運動嘉年華熱鬧登場黃偉哲帶頭體驗展現全民動能

更多熱門

相關新聞

抑制衝動購物！「說代替買」挑戰爆紅　省荷包還能超療癒

抑制衝動購物！「說代替買」挑戰爆紅　省荷包還能超療癒

TikTok再度掀起新一波省錢潮流！國外網站《Bustle》文章介紹，近期年輕族群流行起「說代替買」（saying instead of buying）的挑戰：當看到心動的手機殼、運動套裝或香水時，不是立刻加入購物車，而是把想買的東西「說出來」。

從衣櫃到錢包都清爽！一進一出原則打造不再浪費的生活

從衣櫃到錢包都清爽！一進一出原則打造不再浪費的生活

國籍航空9月促銷「精選航線76折起」　飛韓國免6千元

國籍航空9月促銷「精選航線76折起」　飛韓國免6千元

卡比胖拉登場安平！12米水上巨偶成新地標

卡比胖拉登場安平！12米水上巨偶成新地標

王秀蓮建築展台南登場回顧台灣首位女建築師傳奇人生

王秀蓮建築展台南登場回顧台灣首位女建築師傳奇人生

關鍵字：

傳統市場促銷登場消費滿斤抵用券抽大獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面