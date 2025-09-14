國籍航空9月促銷「精選航線76折起」　飛韓國免6千元

▲9月迎來秋季及開學季，各家航空公司陸續推出機票優惠。（示意圖／桃機公司提供）



記者周湘芸／台北報導

9月迎來秋季及開學季，各家航空公司陸續推出機票優惠，中華航空秋季線上旅展提供台灣出發航線76折起優惠，台北-首爾來回未稅價5,670元起；長榮航空「浪漫chill旅行」精選航線83折起；星宇航空9月30日前推出開學季優惠。

中華航空表示，「2025秋季線上旅展」即日起至9月29日，提供台灣出發航線76折起優惠，台北-首爾來回機票未稅價5,670元起，台北-舊金山16,800元起，適用區間為即日起至明年3月31日。

長榮航空推出「浪漫chill旅行」活動，9月30日前透過長榮航空官網或APP，購買台灣地區出發至指定航線（不適用延伸行程、共掛班號），精選航線最低83折起。

長榮航空指出，舊金山、西雅圖、洛杉磯航線優惠適用即日起至12月31日航班；阿姆斯特丹、倫敦、維也納、東京（成田）、大阪、神戶、札幌、福岡、沖繩、首爾（仁川）、新加坡、宿霧、金邊、胡志明市、清邁、曼谷適用即日起至9月30日航班。

星宇航空因應開學季，即日起至9月30日推出促銷機票，東北亞適用明年1月13日前航班；港澳線適用明年1月31日前航班；東南亞適用明年2月28日前航班；美洲線適用明年6月17日航班。

台灣虎航迎接開航11周年慶，推出「台虎制霸王」挑戰賽，即日起至2025年12月31日，只要在指定期限內完成任一挑戰區域中所有航點，且最快上傳者，即可獲得不限航點半年內無限次搭乘權利，另有近百張不限航點來回機票、尊榮虎會員資格、加碼10倍回饋金等獎勵供參賽者。

台灣虎航說明，此次將目前營運的30個航點分成11個挑戰區域；包括台灣虎航全航點為1挑戰區域外，日本就全國及依地理位置分為8個挑戰區域，韓國及東南亞也各自為1挑戰區域，即日起至2025年12月31日開放報名，旅遊期間為即日起至12月31日。