生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抑制衝動購物！「說代替買」挑戰爆紅　省荷包還能超療癒

▲▼消費,省錢,說代替買,挑戰,購物車,衝動。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲TikTok掀起「說代替買」省錢潮流，年輕人靠開口念清單取代刷卡購物，專家也證實這招真的能抑制衝動消費。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

TikTok再度掀起新一波省錢潮流！國外網站《Bustle》文章介紹，近期年輕族群流行起「說代替買」（saying instead of buying）的挑戰：當看到心動的手機殼、運動套裝或香水時，不是立刻加入購物車，而是把想買的東西「說出來」。這股聲音清單的玩法，不只在平台上爆紅，還被專家點出背後的心理學原理，能有效降低衝動購物，甚至讓人更清楚辨別哪些才是真正需要的東西。

亮粉色手機殼、綠色運動套裝、編織托特包、甜美香水……過去看到喜歡的東西，許多人會立刻「加入購物車」。但最近在TikTok上，年輕人流行起一種新招：把想買的東西「說出來」取代「買回來」，沒想到這招竟然真的能抑制衝動購物。這股「說代替買」（saying instead of buying）風潮在9月初爆紅。

創作者@alyssaashleymayer在一支影片裡，列出她線上與現實中心動的物品，邊說邊自嘲：「我對自己的花費感到噁心。」透過口頭清單，她瞬間意識到自己買太多。另一位@katieg134則挑戰「無消費九月」，她每天把想買的清單念出來，包括 T 恤、墨西哥捲餅、牛仔褲，甚至美甲服務，最後都成功忍下。底下留言有人大讚：「天啊，我需要試試看！」、「這真是太聰明了。」

雖然也有人笑說「這方法只會讓我更想去買」，但不少人回饋，真的能降低購買衝動。像是@vruvitsdhanya在列出「疊戒指、煮蛋器、低胸長洋裝」時就驚訝發現：「居然真的有效耶，沒想到！」

專家解析：為什麼「說代替買」有用？

多倫多大學講師暨財務專家Jen Lawrence解釋，我們常常因為無意識滑手機、被演算法廣告轟炸，才會養成「想買就買」的習慣。每一次「加入購物車」都會帶來一陣多巴胺快感，甚至在等包裹時也會持續分泌，讓人上癮。

但「說出來」的效果就像心理學中的「想像練習」。她舉例，運動心理學家會讓選手在腦中模擬比賽，效果和實戰練習相似。當我們說「深藍色毛衣」並想像穿上的樣子，腦袋一樣會分泌快樂激素，就能獲得和實際購買接近的滿足感。

而且，當你親口說出「牛角可頌造型檯燈」或「全息茶具組」時，反而會意識到這些東西其實根本不是必需品。

適合誰嘗試？

這方法特別適合常網購、容易被廣告燒到、或買完就忘的人。如果你有豐富想像力，那效果會更強，因為腦中「腦補」就能滿足部分購物快感。但若你發現列出來反而讓慾望更強烈，可能就不適合。

怎麼操作？

看到心動的東西，先不要結帳，直接把品項說出來。停頓幾秒，觀察自己的感覺。也許光是說出口就足夠滿足，你能自然放下。或者會意識到自己其實不需要。如果還是心癢，可以用想像力加持。像是說「深藍色毛衣」，腦中畫面是「秋日果園裡穿著它散步」。最後，去衣櫃找找看，有沒有類似的單品。試個幾次，若成功，就等於免費學會一個「省錢心法」。

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

