卡比胖拉登場安平！12米水上巨偶成新地標　夜間燈光秀夢幻吸睛

▲卡比胖拉水上巨偶首度現身安平漁人碼頭，吸引大批遊客拍照打卡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

療癒系超人氣角色「卡比胖拉」秋日驚喜現身安平！台南市觀光觀光局舉辦的「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，將於9月13日至10月19日在安平漁人碼頭盛大登場。

台南市長黃偉哲12日出席開幕式時表示，本土IP「卡比胖拉」首次亮相台南，活動結束後不會撤走，而是將永久留在安平，成為專屬新地標，長期陪伴大小朋友。

活動最大亮點是首次登陸安平漁人碼頭的12公尺高「卡比胖拉」水上氣偶，以經典慵懶泡湯造型搭配懷抱青皮椪柑登場，映襯漁港水域氛圍，營造療癒效果。夜間則推出燈光音樂秀，平日18:00至20:00、假日延長至21:00，每半小時展演一次，將卡比胖拉的萌感推向極致。

現場還設定兩座5米高中型氣偶，分別頭頂芒果、懷抱擔仔麵，另有50隻紙雕卡比胖拉大舉「登陸」，吸引遊客拍照打卡。觀旅局指出，今年首度與廠商合作開發專屬文創商品、規劃假日市集，並結合30家旅宿與店家祭出優惠，只要出示與展出裝置的合影照片，即可享有好康。

黃偉哲強調，活動期間正值中秋、國慶連假，邀請全台民眾到安平賞玩，體驗台南水上觀光、美食與文化。安平漁人碼頭同時鄰近安平老街、古堡、樹屋與「大魚的祝福」等景點，白天到黑夜都有不同風貌。今日開幕儀式，立委陳亭妃、市議員周麗津、李啟維，以及立委王定宇、林俊憲辦公室代表也到場共襄盛舉。