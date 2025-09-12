　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

卡比胖拉登場安平！12米水上巨偶成新地標　夜間燈光秀夢幻吸睛

▲卡比胖拉水上巨偶首度現身安平漁人碼頭，吸引大批遊客拍照打卡。（記者林東良翻攝，下同）

▲卡比胖拉水上巨偶首度現身安平漁人碼頭，吸引大批遊客拍照打卡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

療癒系超人氣角色「卡比胖拉」秋日驚喜現身安平！台南市觀光觀光局舉辦的「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，將於9月13日至10月19日在安平漁人碼頭盛大登場。

▲卡比胖拉水上巨偶首度現身安平漁人碼頭，吸引大批遊客拍照打卡。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲12日出席開幕式時表示，本土IP「卡比胖拉」首次亮相台南，活動結束後不會撤走，而是將永久留在安平，成為專屬新地標，長期陪伴大小朋友。

▲卡比胖拉水上巨偶首度現身安平漁人碼頭，吸引大批遊客拍照打卡。（記者林東良翻攝，下同）

活動最大亮點是首次登陸安平漁人碼頭的12公尺高「卡比胖拉」水上氣偶，以經典慵懶泡湯造型搭配懷抱青皮椪柑登場，映襯漁港水域氛圍，營造療癒效果。夜間則推出燈光音樂秀，平日18:00至20:00、假日延長至21:00，每半小時展演一次，將卡比胖拉的萌感推向極致。

▲卡比胖拉水上巨偶首度現身安平漁人碼頭，吸引大批遊客拍照打卡。（記者林東良翻攝，下同）

現場還設定兩座5米高中型氣偶，分別頭頂芒果、懷抱擔仔麵，另有50隻紙雕卡比胖拉大舉「登陸」，吸引遊客拍照打卡。觀旅局指出，今年首度與廠商合作開發專屬文創商品、規劃假日市集，並結合30家旅宿與店家祭出優惠，只要出示與展出裝置的合影照片，即可享有好康。

▲卡比胖拉水上巨偶首度現身安平漁人碼頭，吸引大批遊客拍照打卡。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，活動期間正值中秋、國慶連假，邀請全台民眾到安平賞玩，體驗台南水上觀光、美食與文化。安平漁人碼頭同時鄰近安平老街、古堡、樹屋與「大魚的祝福」等景點，白天到黑夜都有不同風貌。今日開幕儀式，立委陳亭妃、市議員周麗津、李啟維，以及立委王定宇、林俊憲辦公室代表也到場共襄盛舉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因
葉君璋再談林哲瑄「801事件」
快訊／職籃工會狀告籃協！　運動部出手
快訊／柯媽心疼：神明會責罰！
柯文哲交保撤銷　陳智菡「FB被灌爆」！
快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人
把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了
陳漢典人生勝利？老粉搖頭曝「早期很慘」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照…就學即就業

行動餐車變反詐流動守門員　屏東地檢署巡迴33鄉鎮守護長者

特色農產限定！　番路鄉農會商品獨家登場微風超市

「買保健食品」LINE交友詐騙又來了　嘉義朴子警阻詐15萬

卡比胖拉登場安平！12米水上巨偶成新地標　夜間燈光秀夢幻吸睛

日本蓬萊會拜會台南市府　黃偉哲：堅持綠色能源永續發展

國家防災日校園示範演練　黃偉哲盼強化防震減災量能

高空掃孳清零死角　台南啟動無人機巡查防登革熱成效顯著

多元展能不設限　台南市教育局推2026年度資優教育新方案

偏鄉教育不孤單！　台南北區婦女會攜手送書包文具守護弱勢童

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照…就學即就業

行動餐車變反詐流動守門員　屏東地檢署巡迴33鄉鎮守護長者

特色農產限定！　番路鄉農會商品獨家登場微風超市

「買保健食品」LINE交友詐騙又來了　嘉義朴子警阻詐15萬

卡比胖拉登場安平！12米水上巨偶成新地標　夜間燈光秀夢幻吸睛

日本蓬萊會拜會台南市府　黃偉哲：堅持綠色能源永續發展

國家防災日校園示範演練　黃偉哲盼強化防震減災量能

高空掃孳清零死角　台南啟動無人機巡查防登革熱成效顯著

多元展能不設限　台南市教育局推2026年度資優教育新方案

偏鄉教育不孤單！　台南北區婦女會攜手送書包文具守護弱勢童

屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照…就學即就業

被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟市府揭弊後才重罰

林哲瑄引退嚇一跳　陳俊秀：他應該還能再打

張信哲發片挑戰極限　錄音煎熬卻喊：超爽！

川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

中信兄弟二軍傷兵過多　聯盟宣布取消13日比賽

行動餐車變反詐流動守門員　屏東地檢署巡迴33鄉鎮守護長者

高雄台積宅退燒　帥過頭點名「捷運宅」接棒

狗血劇照進現實！女霸總「愛上下屬」…甩1274萬元逼對方妻離婚

【有錢任性】婦開保時捷停路中倒垃圾！騎士怒：太誇張

地方熱門新聞

8年污水困擾終結！新北板橋68戶居民完成接管

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

「美濃大峽谷」翻版！高雄農地淪垃圾場

補助款將大減7成！許淑華等15縣市長聯合發聲明

白虎斑貓車禍重傷險癱　動保處醫療復健助重生

南投劇場藝術季9／19前單場次購票享早鳥優惠65折

南投客家文化節系列活動9／20起跑

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

桃園婦幼局走讀馬祖女路　攜手推進婦女福利

南投縣推低收入戶或中低收入戶就業服務計畫

靈鷲山水陸法會義剪　200弱勢族群接受服務

台南11處韌性社區齊聚受訓消防局推廣居家防護與實務操作

學甲警聯合稽查改裝車一夜舉發13件、噪音車輛無所遁形

藍營15縣市聯合記者會　籲中央恢復一般性補助款

更多熱門

相關新聞

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

台南市政府打造「「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，從9月13日起至10月19日期間在安平漁人碼頭周邊登場，可以看超可愛水豚在碼頭畔泡湯，入夜後更有燈光秀，免費景點趁著即將到來的中秋、雙十連假就到台南走一趟。

王秀蓮建築展台南登場回顧台灣首位女建築師傳奇人生

王秀蓮建築展台南登場回顧台灣首位女建築師傳奇人生

台南近期新開幕3處新景點

台南近期新開幕3處新景點

全國志願服務聯繫會報台南登場160名志工精英齊聚研討

全國志願服務聯繫會報台南登場160名志工精英齊聚研討

台南2025年聯合婚禮登場限額50對曾文園區見證幸福

台南2025年聯合婚禮登場限額50對曾文園區見證幸福

關鍵字：

卡比胖拉登場安平巨偶地標

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面