國際

梅蘭妮亞合體凱特王妃　女童問「妳是下一個王妃嗎」她高EQ妙答

▲梅蘭妮亞（右）和凱特王妃（左）參加童軍活動。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）到英國進行第二度國是訪問，受到王室熱情款待。在前晚溫莎堡華麗的國宴後，梅蘭妮亞昨（18日）與英國凱特王妃（Kate Middleton）到花園，陪伴一群4、5歲的童軍「松鼠群」（Squirrels），展開「野外挑戰日」。期間一名女童問梅蘭妮亞是不是「下一個王妃」，她高EQ妙答，展現親切一面。

根據《每日郵報》報導，這場活動是凱特邀請，當天她和梅蘭妮亞都穿了Ralph Lauren的服裝，凱特穿Ralph Lauren長裙、搭配ME+EM深綠色短版西裝外套、綠色絲巾和Gianvito Rossi長靴，休閒優雅。梅蘭妮亞則穿Ralph Lauren焦糖色麂皮外套、白色西裝褲和Roger Vivier平底鞋，氣質依舊。雙姝走進浮若閣摩爾花園（Frogmore Gardens），迎接孩子們。

首席童軍杜恩（Dwayne Fields）在介紹梅蘭妮亞時，特別告訴孩子們：「這位是美國的第一夫人。你們知道那個很大的國家嗎？今天要請大家幫她一起完成葉子拼貼！」他們在花園裡完成「Go Wild」野外徽章的挑戰，凱特席地而坐，與孩子們完成用落葉拼貼的動物圖案。梅蘭妮亞在小椅子上，畫出了一隻頗有模樣的熊，還讓5歲的小女孩瑪貝爾（Mabel）坐在她腿上，一起完成作品。

期間，一名小女孩被凱特牽著手，她指著梅蘭妮亞，問凱特：「她是下一個王妃嗎？」此時梅蘭妮亞立刻指向凱特，對女孩說：「這裡的王妃只有她一個。」凱特補充說：「梅蘭妮亞夫人是一位非常重要的人。」童言童語，可愛又溫馨。

隨後，梅蘭妮亞和凱特陪孩子們用木棍、稻草搭建「小蟲旅館」。被問到最喜歡的昆蟲？梅蘭妮亞笑著回答「瓢蟲！」孩子們立刻打趣：「那妳就是『第一瓢蟲夫人』（First Ladybug）！」逗得眾人哈哈大笑。凱特則一一聆聽孩子的回答，從蝴蝶到蜜蜂，她都熱情回應。

活動中最熱鬧的環節，是大家圍著大絲布玩拋球遊戲，雖然主持人提醒「輕輕搖」，孩子們卻興奮地狂甩，笑聲與尖叫聲此起彼落，梅蘭妮亞和凱特也開懷大笑。最後，孩子們坐在鋪有毯子的稻草堆上，梅蘭妮亞和凱特發給他們「Go Wild」徽章。

到了午餐時間，凱特特別準備了便當盒，裡面有用安默莊園（Anmer Hall）自家蜂巢製作的蜂蜜三明治與燕麥棒。梅蘭妮亞則貼心送上來自白宮蜂巢的蜂蜜，裝在白盒紅絲帶的禮盒裡，讓孩子們滿載甜蜜回憶。梅蘭妮亞臨別前還交換到英國首席童軍的頸巾，直呼「太貼心了！」


凱特梅蘭妮亞童軍英國王室第一夫人鏡週刊

