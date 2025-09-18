神秘「北極圈明信片」寄抵竹北無人領！網接力幫推...結局超驚奇

▲一張從北極圈寄到竹北的明信片，因收件人已不住在該處，因此遲遲無人認領。（翻攝自photoAC／竹北大小事臉書社團）

圖文／鏡週刊

一張「跨越萬里」的尋人明信片，在網友社群的力量下，短短3天就成功找到當事人，讓這段橫跨北極圈到台灣的明信片，有了圓滿結局，讓大票網友紛紛讚爆。

一名網友15日在臉書「竹北大小事」發文表示，住處收到來自北極圈挪威羅弗敦群島（Lofoten）的明信片，收件人是「Elvis」但疑似已搬離該處，因此遲遲無人認領，而該明信片署名為「Grace」於今年7月寄出，信中提及她在羅弗敦群島旅遊的經歷。

Grace表示，「這是我目前人生中最接近你的好朋友北極熊的時候，本來以為這麼北邊應該很冷，但其實很熱......不知道是不是因為大家一直開冷氣的關係，你的好朋友可能快要沒有冰可以站立了。」信中提到羅弗敦是她「見過最美的地方」，也盼望Elvis之後有機會親自前往，並在明信片貼上精緻的當地郵票寄回台灣。

文章一曝光，掀起大票網友討論，「文字浪漫生動」、「這尋人的難度太高了吧!是不是要跟前屋主或房東問問看?」「希望早日找到主人」、「會不會搬離開竹北了、幫忙分享更有機會找到」。

最終這跨越萬里到北極的明信片，在短短3天有完美結局，原PO於昨（17日）晚間更新貼文，透露「已經找到囉，謝謝大家」。

▲在網友社群的力量下，短短3天就成功找到當事人。（翻攝自臉書）



