好市多「1保鮮神器」超強！蔬果放一週不壞　網讚：真的好用

近期有網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說分享，好市多推出優惠活動，一款「蔬果保鮮神器」原價339，現折價70元，特價269元販售，吸引不少消費者關注與搶購。

這款商品主打能延緩蔬果成熟變質、抑菌防黴，並藉由調節氣體與鎖水設計，延長蔬果在冰箱內的保存期限；每盒共57入，包含25入特大袋與32入大袋，方便不同需求使用。

廠商表示，將於近期以新包裝上市，新版袋子將新增「手寫功能欄位」，讓消費者可記錄蔬果入袋日期，追蹤最佳保鮮期。針對先前部分消費者反映的舊款袋體破損問題，廠商也承諾可以協助更換新品，確保民眾使用的安心。

貼文曝光後，網友踴躍分享使用心得，「這款實測過，真的好用」、「買了一次用了好幾年，用不完」、「拿給我爸裝荔枝，神奇的嫩紅保鮮術，驚訝到他叫我買10盒給他送親朋好友！」不少人表示要趁折扣期間購入，更有人表示目擊到「有人整箱搬走」。

不過也有民眾指出，密封後袋內會出現水氣，反而容易加速蔬果發霉，對此，有人建議可以在袋內放置一張廚房紙巾吸收水分，延長保鮮效果。



