「超強喇嘛打籃球」影片爆紅！網見神技驚呆：根本是艾佛「僧」

最近一支記錄喇嘛打籃球的短影音在社群廣傳。（翻攝自IG@mystictibet）

▲西藏喇嘛打籃球爆紅，一名矮喇嘛身手十分了得，讓網友全驚呆。（翻攝自IG@mystictibet）

圖文／鏡週刊

最近一支短影音在社群廣傳，內容是一群西藏喇嘛在籃球場上奔馳，其中一位身材較矮小的喇嘛打法刁鑽，先是在快攻中挺腰拉桿上籃，又在底角命中後撤步三分，被網友拿來和NBA傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）相提並論，封他為「艾佛『僧』」。

影片出自西藏網紅IG帳號Bodvani，上週發布後引起討論，獲得3000多個讚，並配文讚嘆喇嘛們在球場上的表現，「誰說靈性與運動天賦無法融為？他們動作犀利，不也是與生俱來的恩典嗎？」認為場上的喇嘛充分展現了其民族魅力與青春活力。網友們都為之驚豔，「艾佛僧????」「太強了吧 少林籃球喔？」「Air monk」。

其實Bodvani上週還釋出另一支熱度更高的影片，獲得近18萬人按讚、逾10萬次分享，同樣記錄下一名喇嘛頻頻過人切入殺到籃下取分的畫面，令不打籃球的網友也嘖嘖稱奇。


關鍵字：

西藏喇嘛打籃球鏡週刊

