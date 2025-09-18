　
「青蛇年」鬼門關倒數！命理師曝「好兄弟更兇」警告：別說這句話

民俗專家廖大乙提醒，鬼門關前夕應遠離聚陰場所，如竹林、榕樹底下、廢墟等地，好兄弟容易藏匿，在傍晚5點後尤其不宜逗留，以防被跟隨。（翻攝自pexels）

▲鬼門即將關，好兄弟也將收假返回陰間。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

農曆7月將於9月21日晚上11點結束，也就是傳統所稱的「鬼門關」。民俗專家廖大乙示警指出，鬼月尾聲陰氣最為旺盛，若不注意容易「卡到陰」，應該少去聚陰場所，注意衣著和言語忌諱，以免影響運勢或惹來血光之災。

根據《聯合新聞網》報導，在鬼門關倒數階段，好兄弟越晚陰氣越強，廖大乙表示，應該注意以下5大禁忌：

1.入夜後盡量早回家，不宜逗留：最好在晚上7點前回家；如果真的要出門，避免摸黑行走，建議戴帽子保護天靈蓋，降低「沖煞」風險。

2.避免穿全黑或黑色系衣物：黑色系衣物容易被認為吸引負能量或陰氣，特別是整套全黑更應避免。

3.遠離聚陰場所：如竹林、榕樹底下、廢墟等地，好兄弟容易藏匿，在傍晚5點後尤其不宜逗留，以防被跟隨。

4.言語忌諱：不要說「再見」、「稍等會」、「不要走」等話，這些話語可能會被解讀為希望好兄弟留下，導致好兄弟不願離去。

5.供品應選乾燥類、不宜用湯湯水水：建議準備乾糧、麵、豆腐或布丁等較為乾燥或易分享的供品；湯湯水水因為會流動或散開，民俗認為可能造成「擱擱纏」糾纏不清。

廖大乙也提醒，部分生肖今年犯太歲者，如蛇、豬、虎、猴4生肖，在鬼門關之前都要注意低調行事，不要太過鐵齒。

另外，有宗教信仰者可於鬼門關當天祭拜地藏王菩薩，祝壽祈願；而龍、狗、牛、羊4生肖則可於農曆8月初一早上去常去的廟宇祈福，下半年運勢可望一飛沖天。

命理師江柏樂接受《三立新聞網》訪問也表示，鬼門關前要當心猛鬼抓交替，這段時間最好子時前回家確保安全，而且今年鬼門關正逢921，由於當年921大地震意外枉死多，經過相關區域時要特別當心，鬼門關當天，開車、騎車都要特別小心，出車禍機率特別高，另外，最好避免游泳，像是海邊、河邊、溪邊、游泳池、湖邊都不要去，還有車禍等命案現場，經過時也要格外注意。

江柏樂指出，鬼月期間，神明為了避免影響好兄弟放假，大多會待在廟裡，但是如果有遇到靈異不解現象，仍可到廟裡向神明祈求平安。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


