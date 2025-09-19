MIT好水登國際舞台　台塩海洋鹼性離子水展現台灣外交軟實力

▲ 台塩海洋鹼性離子水六度榮膺國慶指定用水，展現台灣優質好水形象。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

舉國矚目的國慶大典，今年再度由「台塩海洋鹼性離子水」獨家擔綱指定用水，這已是連續第六年獲得國家御用殊榮，台塩憑藉嚴謹製程、穩定品質，屢屢獲得肯定，不僅穩居國內機能水首席品牌，更成為象徵國家形象的「台灣之水」。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，國慶大典是展現國家形象的重要舞台，能六度入選國慶用水，不僅讓友邦嘉賓親身體驗台灣MIT好水，更在國際外交場合展現軟實力，台鹽深感榮耀。自上市20餘年來，台塩海洋鹼性離子水以專利製程技術及穩定品質，長期穩居機能水單一品牌市佔第一，也帶動整體銷售額屢創新高。

除了六度榮膺國慶用水，台塩海洋鹼性離子水也曾出現在總統就職典禮、國宴及台日交流高峰會等場合，彰顯台灣優質好水的形象。

該產品取自台灣海峽純淨海水，經專利「離子交換膜電透析」與「三效蒸發」技術製成，口感甘甜順口，曾獲七度Monde Selection金獎及SNQ品質標章肯定，並深受專業運動員喜愛。

台塩近年積極拓展飲水與健康生活產業，與高鐵、圓山飯店、BMW汎德等品牌跨界合作,並攜手人氣IP與運動員代言,成功拓展年輕世代市場。台鹽公司強調，六度御用是榮耀也是責任，未來將持續精進產品品質、深化創新與通路，成為「全台最懂水的權威」與「消費者最信賴的補水夥伴」。

目前「國慶紀念版」台塩海洋鹼性離子水已於台塩生技門市與家樂福開賣，並將於9月22日上架官方購物站（https://www.taiyenshop.com.tw/）；另有「柴語錄」聯名瓶於momo購物網獨家販售（https://reurl.cc/qYpVNq），9月30日前購買一瓶水還可抽黃金。