快訊／9:21國家警報響！模擬「琉球海溝8.5強震」　9點半海嘯測試

配合國家防災日演練，中央氣象署將於今天上午9時21分及9時30分發布全國性地震及海嘯演練訊息，設定情境為台灣東部海域（琉球海溝）發生芮氏規模8.5的地震，最大震度達6強，震源深度為10.0公里，進而引發海嘯威脅。

今年防災日演練以「巨震求生、強韌整備」為主題，氣象署指出，將透過模擬震災情境和宣導活動，讓民眾熟悉地震發生時的正確應變步驟，強化自救與互救能力，並確保地震與海嘯防災機制的有效性，加強災防告警及緊急警報訊息的實際運作，同時協助各級政府單位與民間團體落實防災整備。

氣象署表示，此次演練的模擬地震情境，設定於今天上午9時21分在台灣東部海域（琉球海溝）發生芮氏規模8.5的地震，最大震度達6強，震源深度為10.0公里，此地震進而引發海嘯威脅情境。

氣象署指出，將透過災防告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS），將防災資訊即時發送給民眾，依序於上午9時21分、9時30分發布地震及海嘯訊息，並於上午10時解除海嘯警報。

另外，氣象署也說，此次也配合教育部全國各級學校及幼兒園的地震避難演練，於今天上午9時21分發布模擬地震演練訊息，透由「趴下、掩護、穩住」三避難步驟，幫助學生及幼兒熟悉地震發生時，自我保護及抗震保命的能力。

氣象署指出，國家防災日演練不僅是對防災應變機制的全面檢驗，也是提升全民防災意識的重要契機，希望透過演練，讓民眾更深入了解防災準備的重要性。