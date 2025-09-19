iPhone新機爆災情！實測驚見「拍攝異常」　蘋果證實有bug

▲iPhone 17系列與iPhone Air正式開賣。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

蘋果iPhone 17系列與iPhone Air正式開賣，各國掀起搶購熱潮。不過，外媒記者實測後卻發現，部分新機相機出現明顯拍攝問題。

3C電子專欄「CNN Underscored」記者凱西（Henry Casey）新機實測時發現，他在演唱會使用iPhone Air與iPhone 17 Pro Max拍攝時，大約每10張照片就會有1張出現異常，畫面部分變暗，或者出現不明黑色方塊及白色曲線，尤其是樂團後方的大型LED螢幕區域。

對此，蘋果發言人向CNN Underscored證實，這是「在極亮LED燈光直射鏡頭時可能發生的罕見情況」，但已經找到解決方案，將透過軟體更新修復問題，但沒有透露具體時間。

A strange camera glitch has been spotted on Apple’s iPhone 17 Pro and iPhone 17, where some users are noticing white squiggles and blacked-out patches appearing in their photos ???? https://t.co/frCqNdzI1J pic.twitter.com/zhqLBWXqdP — Wccftech (@wccftech) September 18, 2025

凱西認為，iPhone Air最大的問題就是為了「超薄設計」犧牲超廣角鏡頭，以及這款鏡頭能夠提供的0.5倍變焦選項及微距攝影，讓使用者在拍攝細節、大自然、城市風景或多人合照時比較受限。

此外，iPhone Air也缺乏Pro系列的望遠鏡頭，僅能依賴數位變焦。根據凱西拍攝演唱會的實測結果，他使用8倍變焦拍攝樂團吉他手的毛衣時，成像銳利度明顯不如iPhone 17 Pro及三星Galaxy S25 Edge的光學變焦表現。