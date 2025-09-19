體態特徵露餡！馬籍女車手提款被抓　士林警運動公園再逮收水手

▲士林警鷹眼逮獲馬籍女車手，循線再擒收水手查扣逾10萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙集團再出新招！台北市士林分局天母派出所日前晚間執行「ATM熱區防制勤務」時，員警眼尖識破一名形跡可疑的外籍女子，當場查獲馬來西亞籍邱姓女車手，並鍥而不捨循線追緝，在天母運動公園成功逮捕接應贓款的官姓「收水手」，全案偵訊後移送士林地檢署偵辦。

據了解，忠誠路一帶提款機日前多次遭車手提領贓款，天母派出所因此規劃專案勤務，加強監控超商與ATM周邊。本月12日晚間，員警守望時發現邱女外貌與先前涉嫌詐騙民眾的犯嫌身高、體型相符，立即上前盤查，果然在她身上查獲贓款。隨後調集線上警力，循線在天母運動公園逮捕官姓收水手。

▼馬籍女車手「身形露馬腳」立刻被警認出逮補。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此次行動共查扣現金10萬4500元、手機4支、人頭金融卡10張，以及作案用筆記型電腦、讀卡機等證物，成功瓦解詐團提款及收水環節。

天母派出所所長陳鍵頡表示，近來詐騙集團為規避查緝，常招募外籍人士來台擔任提款車手，提領後迅速交付贓款並離境，藉此規避追查。警方將持續強化大數據分析與熱區埋伏，鎖定高風險據點全力打擊詐欺犯罪，並呼籲民眾若發現可疑人士頻繁提款，務必立即撥打110通報，共同守護財產安全。