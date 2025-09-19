坐雲霄飛車猝死！　美環球影城新園區「開幕4月」出人命

▲環球影城最長雲霄飛車「星塵賽車手」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州環球影城新園區「史詩宇宙」（Epic Universe）17日發生死亡意外，一名32歲男性遊客搭乘雲霄飛車「星塵賽車手」（Stardust Racers）時突然失去反應，送醫急救後宣告不治。

ABC等外媒報導，男子薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）17日晚間搭乘遊樂設施時失去意識，在雲霄飛車停下後被立刻送醫，卻仍回天乏術。

法醫18日公布死因為「多處鈍器撞擊傷」，死亡方式被認定為意外。橘郡（Orange County）警長辦公室表示，已對這起死亡事件展開全面調查。

案發後，環球影城已將「星塵賽車手」暫時關閉，直到調查結束為止。環球影城發布聲明哀悼，「我們對此事件深感震驚，並向逝者親友致上最誠摯的慰問」，強調將全力配合調查程序。

史詩宇宙園區斥資70億美元打造，4個月前才剛剛開幕，而「星塵賽車手」是環球影城史上最長雲霄飛車，軌道總長度1.5公里、最高點達40.5公尺，時速可達100公里，並且採用雙軌道設計，2列車同時出發競速，隨著軌道在空中交錯，營造出乘坐彗星飛行的刺激體驗。