37歲男「連坐2次雲霄飛車」竟顱內出血　醫：恐有潛在疾病

▲周先生周末與家人至遊樂園遊玩。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名37歲的周先生日前在遊樂園，連續坐了2次雲霄飛車後，突然出現頭暈嘔吐的症狀，甚至連扭頭都會痛，家人情急之下，將他送往醫院。神經內外科主治醫師程剛表示，經過核磁共振檢查，周先生是慢性硬腦膜下血腫，也就是所謂的顱內出血。

據《光明網》報導，程醫師表示，「硬腦膜下血腫是指，血液積聚在硬腦膜下腔，引發的疾病，也是顱內出血最常見的類型之一，我們大腦，像個雞蛋一樣，雞蛋清和雞蛋殼之間，還有一層膜，它出血就像在雞蛋膜，和雞蛋清之間，咱們腦袋表面和一層膜之間，形成的一個血腫。」

▲▼醫師緊急幫周先生開刀。（圖／翻攝自微博）

程剛表示，「他連續坐兩次雲霄飛車，第二次之後，明顯出現了頭部不適，雲霄飛車急加速或者減速，也會導致腦子瞬間的移位牽拉，這種慣性的作用下，牽引導致一個腦血管裡面，比如說，一些微小血管橋靜脈破裂，導致這種出血，慢慢滲出之後，形成一個慢性硬腦膜下血腫。」

程醫師分析，「周先生本身的腦血管，或許有潛在疾病，或發育異常問題，而過山車劇烈的加速、減速刺激，最終誘發了疾病，隨後，醫院為周先生進行了急診手術。」

醫生提醒，患有高血壓等心腦血管疾病，以及糖尿病的患者，在玩雲霄飛車時，務必謹慎，這類族群腦血管病變的可能性較大，雲霄飛車運轉過程中，產生的強大重力加速度和離心力，極易誘發意外。