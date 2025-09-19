　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

收中共7400萬　統促黨發言人張孟崇過世！享壽65歲

▲統促黨發言人張孟崇病逝。（圖／翻攝自張孟崇臉書）

▲統促黨發言人張孟崇病逝。（圖／翻攝自張孟崇臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

統促黨發言人張孟崇因腎臟疾病於18日下午病逝，享壽65歲。張孟崇與妻子洪姓中央執行委員先前因長年接受中共資金，被嘉義地檢署依違反《反滲透法》等罪起訴，全案尚在嘉義地方法院審理中。隨著張孟崇病逝，其刑事訴訟將依法裁定不受理，相關指控將不再追究，但其妻的部分仍將依法審理。

據了解，檢方指出，張孟崇夫婦自2011年至2023年間，接受中國國台辦與福建省政府台辦等單位金援，累計金額達新台幣7400萬元。兩人透過廣播節目、自媒體平台（如臉書、抖音、YouTube）進行政治宣傳，為特定候選人及政黨助選，甚至公開宣揚解放軍軍力、攻擊香港社運人士與法輪功團體，嚴重影響台灣選舉公正與社會穩定。

此外，調查顯示他們亦涉嫌安排村里長與親友赴中旅遊，藉機進行政治滲透，成為《反滲透法》上路後的重要案例。2023年底總統大選前，張孟崇一度人在中國，以直播喊冤；2024年初，他返台投案，雖遭限制出境，但仍持續低調主持廣播節目，辯稱自己僅是行使言論自由，主張兩岸和平統一。

張孟崇早年為民進黨嘉義縣創黨元老，參與多次選舉並曾因政治活動入獄，陳水扁執政後逐步轉向統派，最終投入統促黨成為重要幹部。綽號「老K」的他，以政論節目風格尖銳聞名地方媒體界，一生政治立場劇烈轉變，也留下不少爭議與話題。

根據其妻說法，張孟崇多年來罹患腎疾，經常進出嘉義長庚醫院接受治療，近期病情急轉直下，終不敵病魔，病逝於嘉義，遺體已運返家鄉水上鄉安置。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
腦麻兒小比離世！　超跑媽媽推他跑300場馬拉松
輝達入股英特爾　陳立武黃仁勳合照曝光
上車舞楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！「真面目曝光」
3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金毓泰公司偽造工程進度詐貸4.8億！執行長兒50萬元交保

高雄阿伯玩命開車衝煉油廠平交道　害台鐵列車急停…還跑了！

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！享壽65歲

她託「白菜寶寶」出國找代理孕母卡關　吵到快離婚怒告求償75萬

快訊／男做「陰莖增大術」離奇亡！　惡醫丁斌煌100萬交保

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

影片曝光！桃園BMW超速自撞分隔島「滾一圈起火」幾乎燒燬

大安站外驚悚衝突！台大碩士生遭雙節棍猛砸　血流滿地目擊者嚇傻

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

女陸客來台自由行　遭64歲台女追撞腦死！醫師夫小三通趕來台灣

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【煞不住】北市公車左轉與機車猛烈擦撞！　騎士噴飛重摔骨折命危

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

【回應了】台灣有沒有「光復節」？　行政院：行政機關會依法行政

金毓泰公司偽造工程進度詐貸4.8億！執行長兒50萬元交保

高雄阿伯玩命開車衝煉油廠平交道　害台鐵列車急停…還跑了！

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！享壽65歲

她託「白菜寶寶」出國找代理孕母卡關　吵到快離婚怒告求償75萬

快訊／男做「陰莖增大術」離奇亡！　惡醫丁斌煌100萬交保

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

影片曝光！桃園BMW超速自撞分隔島「滾一圈起火」幾乎燒燬

大安站外驚悚衝突！台大碩士生遭雙節棍猛砸　血流滿地目擊者嚇傻

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

女陸客來台自由行　遭64歲台女追撞腦死！醫師夫小三通趕來台灣

和平談判雖暫停　俄移交1000具烏軍遺體、烏歸還24具

金毓泰公司偽造工程進度詐貸4.8億！執行長兒50萬元交保

高雄阿伯玩命開車衝煉油廠平交道　害台鐵列車急停…還跑了！

用錯等於白擦！養髮頭皮精華4個重點必看　這樣才有效

好市多同步開賣iPhone 17！果粉衝第一波夜排　高雄大順店現況曝

北京女大生美到被質疑化妝！「兒時照片」出爐　陸網超震驚

談侵華歷史！日專家尷尬回應　陸學者反批「做錯滔天大罪要承認」

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！享壽65歲

輝達讓英特爾股價大漲！美國政府「1個月前投資」帳面賺49億美元

閱之海筆記／魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

社會熱門新聞

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

女陸客來台自由行遭追撞腦死　醫師夫趕來台灣

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！

包養小三！老公狂啪超過12次　「帶兒子見面遊玩」正宮崩潰

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

外送員「代客領包裹」　下場被判4個月

邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤將聲請再議

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

找外國代理孕母卡關　她怒告求償75萬

即／爆謝和弦連兄弟女友也不放過　Keanna挨告結果曝

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗

更多熱門

相關新聞

張安樂率統促黨自由廣場集會　遭北市警舉牌解散

張安樂率統促黨自由廣場集會　遭北市警舉牌解散

統一促進黨因為涉嫌收中國金援介入台灣選舉，檢察機關依照反滲透法起訴，內政部決議向憲法法庭聲請解散統促黨，對此，統促黨總裁張安樂9日下午在結束抗戰勝利活動後，特別前往內政部遞交陳情書。

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

退役軍官加入統促黨被中共吸收　3人判刑

退役軍官加入統促黨被中共吸收　3人判刑

幕後／統促黨恐解散　國安單位盯上「恐嚇、搞標案、通中共」全包

幕後／統促黨恐解散　國安單位盯上「恐嚇、搞標案、通中共」全包

「火燒地檢」5綠委開砲轟藍白同流合污　挺鍾佳濱油壓剪嘆被抹黑

「火燒地檢」5綠委開砲轟藍白同流合污　挺鍾佳濱油壓剪嘆被抹黑

關鍵字：

統促黨張孟崇

讀者迴響

熱門新聞

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

腦麻兒小比離世！超跑媽媽慟認「他去當天使了」

女陸客來台自由行遭追撞腦死　醫師夫趕來台灣

注意！明起2縣市大停水

陳漢典婚後事業超旺　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

最自律星座Top 3！

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」

從小照顧到大　飼養員被19歲大象刺穿亡

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面