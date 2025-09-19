收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！享壽65歲

▲統促黨發言人張孟崇病逝。（圖／翻攝自張孟崇臉書）

記者曾羿翔／綜合報導



統促黨發言人張孟崇因腎臟疾病於18日下午病逝，享壽65歲。張孟崇與妻子洪姓中央執行委員先前因長年接受中共資金，被嘉義地檢署依違反《反滲透法》等罪起訴，全案尚在嘉義地方法院審理中。隨著張孟崇病逝，其刑事訴訟將依法裁定不受理，相關指控將不再追究，但其妻的部分仍將依法審理。

據了解，檢方指出，張孟崇夫婦自2011年至2023年間，接受中國國台辦與福建省政府台辦等單位金援，累計金額達新台幣7400萬元。兩人透過廣播節目、自媒體平台（如臉書、抖音、YouTube）進行政治宣傳，為特定候選人及政黨助選，甚至公開宣揚解放軍軍力、攻擊香港社運人士與法輪功團體，嚴重影響台灣選舉公正與社會穩定。

此外，調查顯示他們亦涉嫌安排村里長與親友赴中旅遊，藉機進行政治滲透，成為《反滲透法》上路後的重要案例。2023年底總統大選前，張孟崇一度人在中國，以直播喊冤；2024年初，他返台投案，雖遭限制出境，但仍持續低調主持廣播節目，辯稱自己僅是行使言論自由，主張兩岸和平統一。

張孟崇早年為民進黨嘉義縣創黨元老，參與多次選舉並曾因政治活動入獄，陳水扁執政後逐步轉向統派，最終投入統促黨成為重要幹部。綽號「老K」的他，以政論節目風格尖銳聞名地方媒體界，一生政治立場劇烈轉變，也留下不少爭議與話題。

根據其妻說法，張孟崇多年來罹患腎疾，經常進出嘉義長庚醫院接受治療，近期病情急轉直下，終不敵病魔，病逝於嘉義，遺體已運返家鄉水上鄉安置。