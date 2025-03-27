2退役軍官加入統促黨！聯手台商幫中共發展組織　3人判刑

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

統促黨幹部溫姓台商被控在中國經商時，遭中共國安等涉台單位吸收，溫姓台商還拉攏朱姓、江姓兩名退役軍官在台發展組織，涉犯國安法，高檢署高雄分署去年5月約談3人到案，並將3人向法院聲請羈押禁見獲准，並依違反國安法將3人起訴，高雄高分院審理後，判江徒刑1年、朱徒刑6月、溫徒刑10月。

溫姓商人是2016年至2019年間前往中國投資經商，經友人介紹認識對岸國安、情治等部門高層人員，疑被對方吸收後接受指示，回台發表親中言論，並找軍人為對岸蒐集情資、發展組織。

溫男透過關係，先後認識同為統促黨幹部的朱姓和江姓退役軍官後，招待兩人前往中國旅遊，全程免費，並與對岸統戰高層人員見面，允諾回台後藉由人脈、私人情誼，吸收軍中現役或退役軍官為對岸工作。

高雄高分檢去年初接獲檢舉後，指揮調查人員擴大追查，經過數月清查、蒐證，5月間展開收網行動，除了搜索溫男在新竹、高雄等住處，也傳喚溫、朱、江和多名證人釐清案情。據指出，溫男等人僅坦承到中國與國安高層人員接觸，但否認幫對方吸收成員或蒐集情資，檢方認為溫男等人供詞避重就輕，涉犯國安法等罪，涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

高雄高分檢後續偵辦後，認為3人犯行事證明確，偵結依違反國安法將3人提起公訴，高雄高分院今（27）日上午宣判，朱男判6月有期徒刑，併科罰金5萬元，得易科罰金；江判有期徒刑1年，溫姓台商則判有期徒刑10月，全案可上訴。