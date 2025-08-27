白狼爆「共軍打來廟門打開」！南鯤鯓、鹿耳門打臉：根本沒談過

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張安樂爆「共軍打來廟門打開」！南鯤鯓、鹿耳門打臉：根本沒談過

▲▼2024總統立委大選不分區政黨票號次抽籤20日在中選會舉行，統促黨主席白狼張安樂出席抽籤。（圖／記者湯興漢攝）

▲統促黨主席白狼張安樂。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂近日拋出驚人言論，聲稱若兩岸爆發戰爭，已與南鯤鯓代天府、鹿耳門天后宮達成共識，屆時將打開廟門、開放廟埕，作為庇護民眾的「和平區」。對此，南鯤鯓代天府與鹿耳門天后宮也火速發表聲明，嚴正澄清雙方「從未就任何政治立場或軍事議題與張安樂有所接觸或表達同意」。

在中國對台加強文攻武嚇、國際高度關注台海局勢之際，張安樂近日於民視《異言堂》專訪中稱，已與台南的南鯤鯓代天府及鹿耳門天后宮「談妥」，若解放軍登陸台灣，廟方會打開廟門，供民眾進入，成為和平中立區，並強調「廟埕寬廣，萬一哪一天真的解放軍登陸台灣，廟門打開讓無辜老百姓進來，這是一個和平中立的地方，他們也都同意。」

▲▼台南南鯤鯓代天府。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南南鯤鯓代天府。（圖／記者蔡玟君攝）

被點名的兩大宮廟今（27日）發聲明駁斥，強調從未與張安樂就任何政治立場或軍事議題有過接觸或表達同意，其言論純屬個人說法，與廟方無涉。南鯤鯓代天府總幹事侯賢名更直言，「沒有傳訊息、沒有講電話、沒有見過面，也沒有吃過飯」，張安樂的說法完全不實。鹿耳門天后宮亦強調，「廟方從未與張先生有任何往來」，對於被牽扯進敏感政治爭議深感不滿。

南鯤鯓代天府與鹿耳門天后宮皆是台灣歷史悠久的信仰中心。南鯤鯓代天府被譽為「台灣王爺總廟」，1983年被指定為國定古蹟，香火鼎盛、信眾遍布海內外；鹿耳門天后宮則建於1661年，長年作為地方信仰核心。兩廟一致強調，宗教使命在於安定人心、興辦公益慈善，未來將持續服務信眾，維護宗教文化資產，不容任何外界不實言論影響形象。

周杰倫帥穿Dior運動裝登GQ封面　談婚後心境「更重視跟家人時光」

快訊／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

快訊／21:11北部地區發生有感地震　網友嚇壞：先上下再左右狂搖

樂天桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調「歡迎所有人」

快訊／21:11北部地區發生有感地震　預估北北基震度3級以上

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

不斷更新／鈴木駿輔飆150公里6局無失分！打線掛蛋陷落後

「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

說好無償供水！房客欠租「慘遭斷水」　房東慘了遭判2月徒刑

「樂天女孩」前進美國！　自備台灣泡麵有機會見到大谷

【水上樂園？】高雄午後大雷雨釀淹水！淹過半個輪胎高

白狼南鯤鯓代天府鹿耳門天后宮統促黨政治

