男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

記者董美琪／綜合報導

台北市中山區錦州街一家個人醫美診所，近日驚傳病患死亡事件。一名男子支付40萬元接受陰莖增大手術後，意外身亡。檢警目前已展開漏夜調查，釐清診所相關人員是否涉及過失致死，並追究刑事責任。檢方晚間諭令丁斌煌醫師100萬元交保，並限制出境、出海。三軍總醫院晚間發聲明，丁斌煌從未於三軍總醫院擔任主治醫師。

該診所醫師丁斌煌過去曾自稱任職於前三總醫院、北市婦幼醫院及花蓮慈濟醫院，並表示自己擁有20年整形經驗。然而，他的醫療背景與手術經驗屢遭爭議，曾因替三名女性進行豐胸手術發生糾紛。

此外，丁醫師過去多次更改姓名，診所也曾四度更換招牌，如今又傳出病患死亡案件，引發社會關注。

對此，三軍總醫院特別發布聲明澄清：丁斌煌醫師從未於三軍總醫院擔任主治醫師。相關錯誤訊息純屬不實，本院已向媒體單位反映並請更正，以免誤導社會大眾。三軍總醫院一向秉持專業醫療與病人安全的最高標準，不涉及醫療爭議事件，本院特此澄清。

