男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任丁斌煌

▲丁斌煌執行「陰莖增大手術」導致病患死亡，依過失致死罪嫌送辦北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝)

▲丁斌煌執行「陰莖增大手術」致病患死亡，晚間100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝)

記者董美琪／綜合報導

台北市中山區錦州街一家個人醫美診所，近日驚傳病患死亡事件。一名男子支付40萬元接受陰莖增大手術後，意外身亡。檢警目前已展開漏夜調查，釐清診所相關人員是否涉及過失致死，並追究刑事責任。檢方晚間諭令丁斌煌醫師100萬元交保，並限制出境、出海。三軍總醫院晚間發聲明，丁斌煌從未於三軍總醫院擔任主治醫師。

該診所醫師丁斌煌過去曾自稱任職於前三總醫院、北市婦幼醫院及花蓮慈濟醫院，並表示自己擁有20年整形經驗。然而，他的醫療背景與手術經驗屢遭爭議，曾因替三名女性進行豐胸手術發生糾紛。

此外，丁醫師過去多次更改姓名，診所也曾四度更換招牌，如今又傳出病患死亡案件，引發社會關注。

對此，三軍總醫院特別發布聲明澄清：丁斌煌醫師從未於三軍總醫院擔任主治醫師。相關錯誤訊息純屬不實，本院已向媒體單位反映並請更正，以免誤導社會大眾。三軍總醫院一向秉持專業醫療與病人安全的最高標準，不涉及醫療爭議事件，本院特此澄清。

▼丁斌煌過去屢屢傳出醫療糾紛，但卻不停改名，不只名字改3次，連診所名字也改3次。（圖／引自醫師臉書粉絲團）

▲整形醫師丁斌煌過去屢屢傳出醫療糾紛，但卻不停改名，不只名字改3次，連診所名字也改名3次。（圖／引自醫師臉書粉絲團）。（圖／引自醫師臉書粉絲團）

09/17 全台詐欺最新數據

丁斌煌三軍總醫院三總生殖器增大術陰莖增大術

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

