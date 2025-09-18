　
社會 社會焦點 保障人權

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗　護理師：沒幫麻醉

記者邱中岳、黃資真／台北報導

北市一名50歲男子日前至中山區錦州街的安和美診所，花40萬進行陰莖增大手術，疑似麻醉不當，在手術結束後死亡，62歲執刀醫師丁斌煌依過失致死罪送辦。今(18日)下午檢方進行相驗，釐清死因，年邁老母在其他人的攙扶下也現身殯儀館。

▲▼ 男子進行陰莖增大手術後身亡，檢方會同法醫相驗。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲男子進行陰莖增大手術後身亡，家屬抵達殯儀館。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲▼ 男子進行陰莖增大手術後身亡，檢方會同法醫相驗。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲檢察官抵達相驗。（圖／記者邱中岳攝，下同）

為了查明死者為何在手術後突然身亡，今天下午檢方會同法醫至台北市立殯儀館進行相驗，死者母親、姊姊與幾名家屬忍著悲痛抵達現場，見他最後一面，也希望釐清死因。

除了手術進行期間離開的診所工作人員抵達殯儀館外，參與執刀過程的28歲王姓護理師也被臨時通知前往，對案情進行說明。

▲▼ 男子進行陰莖增大手術後身亡，檢方會同法醫相驗，王姓女護理師、診所工作人員。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲王姓女護理師曾4度支援丁斌煌動刀，這次手術她表示並未參與協助麻醉。

據悉，王女供稱自2024年起支援丁斌煌醫師動刀已4次，日前她在群組裡看到醫師丁斌煌又在徵人協助，所以主動參與這次手術，但她只負責協助量測生命體徵、整理器材包還有協助拿醫療器材，麻醉都是丁男一人執行，並在手術結束後約下午2時許離開；丁男被問及王女是否有依規定向所在地主管機關報備，至執業登記地點執行醫療行為，丁男回應「好像沒有」。

回顧此案，50歲男子17日上午9時到安和美診所進行麻醉後開始手術，下午2時許結束，男子在診所病房內休息，直到晚間7點多診所人員查看情況，發現男子的生命監測器跳出異常通知，立刻使用電擊器搶救，同時撥打119，，惟救護人員抵達時，男子已明顯死亡、未送醫。

▲▼ 男子進行陰莖增大手術後身亡，檢方會同法醫相驗，王姓女護理師、診所工作人員。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲診所工作人員（紅圈處）在手術進行期間就先離開，稍早也被通知到殯儀館說明。

事實上，執刀醫師丁斌煌過往早有多次醫療糾紛，首次發生在2013年，替男病患做陰莖植入手術後3天後身亡，當時被依業務過失致死罪判刑；2015年替女子做自體脂肪豐胸手術時，誤傷大腸引發敗血症。

2022年9月，丁替另名女子進行豐胸手術，卻未進行風險評估，還找來沒有護理師資格的親友協助動刀，造成女子術後傷口發炎，女子要報案時丁還搶走對方手機，另有多起隆乳手術失敗的案例，族繁不及備載，還曾爆出對女病患性騷擾。

09/17 全台詐欺最新數據

台北市中山區一間知名醫美診所驚傳一名50歲男子接受「陰莖增大手術」後暴斃。法醫高大成則表示，手術出問題多半與麻醉、大出血、感染，抑或是死者本身疾病等有關，依照媒體報導情況來看，研判死者應是心肌梗塞或腦血管破裂導致死亡，但詳細原因仍有待檢調以及衛生局調查，以釐清真相。

劣醫爭議不斷！曾陰莖手術奪命還性騷病患

恐陰莖增大術害2命　恐怖醫美「菜刀放手術台」

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

